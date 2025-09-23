iPhone Air e iPhone 17 Pro Max: scoperto il primo bug della fotocamera. Apple corre ai ripari con un fix software

iPhone Air

I nuovi iPhone Air e iPhone 17 Pro Max sono arrivati ufficialmente negli Apple Store, ma già emergono i primi imprevisti. Durante una sessione di test, Henry Casey di CNN Underscore ha individuato un bug che riguarda la fotocamera: in alcune foto scattate durante un concerto, sono comparsi artefatti scuri, blocchi neri e linee ondulate bianche.

Il difetto sembra legato a condizioni molto specifiche: grandi schermi LED estremamente luminosi puntati direttamente verso l’obiettivo. Non un contesto comune, ma abbastanza significativo da spingere Apple a confermare il problema e a promettere una soluzione.

https://youtu.be/67D7DTrLn8s

Cosa causa il bug?

Apple ha spiegato che il fenomeno non è hardware, bensì legato al software di elaborazione delle immagini. Questo lascia intendere che non solo iPhone Air e iPhone 17 Pro Max, ma anche altri modelli della nuova gamma, potrebbero risentirne in determinate situazioni.

La particolarità è che non si tratta di un difetto sistematico: secondo le prime prove, circa una foto su dieci scattata in quelle condizioni presenta anomalie. Per gli utenti comuni, che difficilmente si trovano a fotografare schermi LED giganti e ultra-luminosi, la probabilità di incontrare il bug è molto bassa.

Apple promette un fix rapido

La buona notizia è che Cupertino è già al lavoro. Un aggiornamento software correttivo arriverà nelle prossime settimane, anche se non è stata indicata una data precisa. La correzione dovrebbe intervenire proprio sul motore di elaborazione delle immagini, evitando che la fotocamera fraintenda la luminosità e la frequenza degli schermi LED. Intanto, l’azienda rassicura gli utenti: il difetto non compromette né l’hardware né la qualità complessiva degli scatti in condizioni normali.

Prime impressioni sugli iPhone Air e 17 Pro Max

Al di là di questo inconveniente, le recensioni preliminari mettono in luce diversi aspetti positivi:

iPhone Air sorprende per la batteria, che secondo i primi test non si discosta troppo da quella del modello base, offrendo una buona autonomia.

iPhone 17 Pro Max, invece, conferma il suo ruolo di top di gamma, con prestazioni elevate e fotocamera potenziata, al netto del bug riscontrato.

Entrambi i modelli beneficiano delle novità di iOS 26, che introduce funzioni legate all’intelligenza artificiale Apple Intelligence e miglioramenti nella gestione energetica.

Bug rari, ma non inediti

Non è la prima volta che gli iPhone di nuova generazione si trovano a fare i conti con piccoli problemi software nelle prime settimane dal lancio. Basti ricordare il caso dei riflessi lens flare o le anomalie nella gestione del focus emerse in passato. In genere, Apple interviene rapidamente con patch mirate, senza conseguenze durature per gli utenti. Questo episodio conferma come i collaudi intensivi degli early tester possano anticipare criticità che difficilmente emergerebbero nell’uso quotidiano.