WhatsApp introduce Message Summaries: guida all’abilitazione

WhatsApp rimane sempre tra le applicazioni più amate degli utenti.

Nata come piattaforma per la messaggistica istantanea, adesso è diventata molto di più.

L’app di Meta, infatti, permette agli utenti di svolgere tante azioni diverse, e non solo il semplice scambio di messaggi.

Pare proprio che alcune funzioni introdotte su WhatsApp siano pensate per semplificare la vita degli utenti, rendendo tutto molto più semplice e fluido.

Si è già parlato di Metà AI e della sua nuova funzione Writing Help, tramite cui gli utenti sono affiancati e aiutati durante la scrittura dei messaggi. Questa funzione è proprio l’emblema della Semplificazione della quotidianità, poiché grazie a essa è possibile migliorare la scrittura dei propri testi.

Ma non è finita qui, poiché WhatsApp ha in serbo tante novità di questo genere, come Message Summaries.

Cosa sono i Message Summaries?

I Message Summaries, o più banalmente Riassumi Messaggi, è una funzione pensata da WhatsApp sempre per andare incontro agli utenti e ottimizzare la loro esperienza.

La possibilità di riassumere i messaggi è stata pensata prevalentemente per i gruppi molto numerosi, poiché permette agli utenti di non perdersi nessun messaggio.

Spesso capita che i messaggi si accumulino nei gruppi troppo numerosi e non si riesca a stare al passo con tutto ciò che viene scritto.

Ma ora grazie ai Message Summaries, gli utenti potranno semplicemente avere un riassunto di tutti i messaggi che non hanno letto. Così si può risparmiare molto tempo ma rimanendo comunque aggiornati.

Abilitare questa funzione è molto semplice. Basterà recarsi in un gruppo di WhatsApp con una serie di messaggi non letti e cliccando proprio sul numero di quei messaggi si potrà scegliere l’opzione per riassumere quel contenuto.

In questo modo si avrà una sintesi precisa di tutto il materiale che è stato inviato, ottimizzando i tempi e permettendo a tutti di restare sempre aggiornati e non perdere neanche una notizia.