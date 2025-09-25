Xbox Series X|S, tanti nuovi titoli in arrivo ad ottobre

Il prossimo mese si prepara a lasciare i videogiocatori di stucco, soprattutto tutti i possessori di una delle console da gaming di casa Microsoft. Ci stiamo riferendo in palestra alle console Xbox Series S e Xbox Series X. In queste ultime ore sono stati infatti rivelati i nomi dei videogiochi previsti per il prossimo mese Per queste console. Sono davvero tanti videogiochi e questi saranno distribuiti nel corso delle prossime settimane.
Xbox Series S e Xbox Series X , previsto l’arrivo di tanti videogiochi ad ottobre
Xbox Series S e X – videogiochi in arrivo ad ottobre 2025
- Digimon Story Time Stranger – in arrivo a partire dal 3 ottobre 2025
- Captured – in arrivo a partire dal 7 ottobre 2025
- Bye Sweet Carole – in arrivo a partire dal 9 ottobre 2025
- Yooka-Replaylee – in arrivo a partire dal 9 ottobre 2025
- Battlefield 6 – in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025
- Little Nightmares 3 – 10 ottobre
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
- Ninja Gaiden 4 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2024
- Painkiller – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
- Jurassic World Evolution 3 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
- The Lonesome Guild – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025
- Double Dragon Revive – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025
- Simon The Sorcerer Origins – in arrivo a partire dal 28 ottobre 2025
- The Outer Worlds 2 – in arrivo a partire dal 29 ottobre 2025
- ARC Raiders – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025
- Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025
- Tales of Xillia Remastered – in arrivo a partire dal 31 ottobre 2025