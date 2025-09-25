Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
GamingNews

Xbox Series X|S, tanti nuovi titoli in arrivo ad ottobre

scritto da Anna Lisa Ferilli
Xbox

Il prossimo mese si prepara a lasciare i videogiocatori di stucco, soprattutto tutti i possessori di una delle console da gaming di casa Microsoft. Ci stiamo riferendo in palestra alle console Xbox Series S e Xbox Series X. In queste ultime ore sono stati infatti rivelati i nomi dei videogiochi previsti per il prossimo mese Per queste console. Sono davvero tanti videogiochi e questi saranno distribuiti nel corso delle prossime settimane.

 

 

Xbox Series S e Xbox Series X , previsto l’arrivo di tanti videogiochi ad ottobre

Per il mese di ottobre 2025 è previsto l’arrivo di una valanga di videogiochi per le console Xbox Series X e S. Nel corso delle ultime ore sono infatti emersi i nomi dei videogiochi che saranno resi disponibili per queste fantastiche console da gwming. Questi saranno resi disponibili nel corso delle prossime settimane e appartengono a generi videoludici di vario tipo. Scopriamoli qui di seguito.

 

Xbox Series S e X – videogiochi in arrivo ad ottobre 2025

  • Digimon Story Time Stranger – in arrivo a partire dal 3 ottobre 2025
  • Captured – in arrivo a partire dal 7 ottobre 2025
  • Bye Sweet Carole – in arrivo a partire dal 9 ottobre 2025
  • Yooka-Replaylee – in arrivo a partire dal 9 ottobre 2025
  • Battlefield 6 – in arrivo a partire dal 10 ottobre 2025
  • Little Nightmares 3 – 10 ottobre
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
  • Ninja Gaiden 4 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2024
  • Painkiller – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
  • Jurassic World Evolution 3 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025
  • The Lonesome Guild – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025
  • Double Dragon Revive – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025
  • Simon The Sorcerer Origins – in arrivo a partire dal 28 ottobre 2025
  • The Outer Worlds 2 – in arrivo a partire dal 29 ottobre 2025
  • ARC Raiders – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025
  • Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake – in arrivo a partire dal 30 ottobre 2025
  • Tales of Xillia Remastered – in arrivo a partire dal 31 ottobre 2025
Anna Lisa Ferilli

Grande appassionata di smartphone e tecnologia, attualmente sono editor presso www.tecnoandroid.it. Sono inoltre dottoressa magistrale in lingue moderne, letterature e traduzione.