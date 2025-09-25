Oppo Find X9, debutta la serie con il nuovo Dimensity 9500

Oppo ha annunciato ufficialmente il lancio globale della nuova gamma Find X9. Una serie rivoluzionaria destinata a segnare un importante passo avanti nel settore degli smartphone di fascia alta. Il cuore dei nuovi modelli sarà il chipset MediaTek Dimensity 9500, progettato con una struttura All-Big-Core di terza generazione. Questa soluzione innovativa promette di combinare prestazioni di livello assoluto con una gestione energetica ottimizzata.

Il processore introduce un’architettura avanzata che include un ultra-core da 4,21GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni. Secondo i dati ufficiali, il nuovo design garantisce un aumento fino al 32% nelle prestazioni single-core e fino al 17% in quelle multi-core rispetto alla generazione precedente. A colpire è anche la capacità di ridurre i consumi energetici di picco fino al 55%. Soluzione che offre una maggiore autonomia e una durata della batteria molto più estesa.

OPPO Find X9: grafica da console e intelligenza computazionale

La serie OPPO Find X9 però non si limita alla pura potenza di calcolo. Il chipset Dimensity 9500 è affiancato dalla GPU Arm G1-Ultra, che assicura un incremento del 33% nelle prestazioni grafiche e un miglioramento del 42% nell’efficienza energetica. Tale combinazione consente delle prestazioni paragonabili a quelle delle console da gaming. In quanto trasforma lo smartphone in una piattaforma capace di offrire esperienze visive mai sperimentate prima su un dispositivo mobile.

Per garantire stabilità e continuità durante le sessioni più intense, Oppo ha integrato anche un sistema di raffreddamento personalizzato, fondamentale per mantenere alto il frame rate anche con impostazioni grafiche particolarmente esigenti. A completare il quadro c’è il Trinity Engine, che introduce il primo Unified Computing Power Model su Android. Grazie a questa innovazione, il sistema riesce a prevedere il consumo energetico con una precisione superiore al 90%.

Insomma, il debutto della serie Find X9 conferma l’impegno collaborativo di OPPO e MediaTek nel portare agli utenti di tutto il mondo soluzioni tecnologiche uniche. Una partnership che ha dato vita a un prodotto destinato a rivoluzionare il concetto stesso di flagship, unendo velocità, autonomia e intelligenza computazionale in un’unica piattaforma.