Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
giovedì, Settembre 25, 2025
AndroidApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Oppo Find X9, debutta la serie con il nuovo Dimensity 9500

Oppo e MediaTek insieme per prestazioni rivoluzionarie ed efficienza energetica mai viste prima

scritto da Ilenia Violante
OPPO

Oppo ha annunciato ufficialmente il lancio globale della nuova gamma Find X9. Una serie rivoluzionaria destinata a segnare un importante passo avanti nel settore degli smartphone di fascia alta. Il cuore dei nuovi modelli sarà il chipset MediaTek Dimensity 9500, progettato con una struttura All-Big-Core di terza generazione. Questa soluzione innovativa promette di combinare prestazioni di livello assoluto con una gestione energetica ottimizzata.
Il processore introduce un’architettura avanzata che include un ultra-core da 4,21GHz, tre core premium e quattro core ad alte prestazioni. Secondo i dati ufficiali, il nuovo design garantisce un aumento fino al 32% nelle prestazioni single-core e fino al 17% in quelle multi-core rispetto alla generazione precedente. A colpire è anche la capacità di ridurre i consumi energetici di picco fino al 55%. Soluzione che offre una maggiore autonomia e una durata della batteria molto più estesa.

OPPO Find X9: grafica da console e intelligenza computazionale

La serie OPPO Find X9 però non si limita alla pura potenza di calcolo. Il chipset Dimensity 9500 è affiancato dalla GPU Arm G1-Ultra, che assicura un incremento del 33% nelle prestazioni grafiche e un miglioramento del 42% nell’efficienza energetica. Tale combinazione consente delle prestazioni paragonabili a quelle delle console da gaming. In quanto trasforma lo smartphone in una piattaforma capace di offrire esperienze visive mai sperimentate prima su un dispositivo mobile.

Per garantire stabilità e continuità durante le sessioni più intense, Oppo ha integrato anche un sistema di raffreddamento personalizzato, fondamentale per mantenere alto il frame rate anche con impostazioni grafiche particolarmente esigenti. A completare il quadro c’è il Trinity Engine, che introduce il primo Unified Computing Power Model su Android. Grazie a questa innovazione, il sistema riesce a prevedere il consumo energetico con una precisione superiore al 90%.

Insomma, il debutto della serie Find X9 conferma l’impegno collaborativo di OPPO e MediaTek nel portare agli utenti di tutto il mondo soluzioni tecnologiche uniche. Una partnership che ha dato vita a un prodotto destinato a rivoluzionare il concetto stesso di flagship, unendo velocità, autonomia e intelligenza computazionale in un’unica piattaforma.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !