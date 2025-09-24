Amazon IMPAZZISCE con lo sconto di oggi su Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e può oggi essere vostro con un prezzo tutt’altro che elevato, approfittando in questo modo di un rapporto qualità/prezzo alla portata di tutti. La scheda tecnica del device riparte da dove ci eravamo lasciati con iPhone 16, considerando ad esempio le dimensioni 146,7 x 71,5 x 7,8 millimetri e peso di 167 grammi, nonché la solita ottima resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici.

Il display è davvero di piccole dimensioni, un 6,1 pollici che soddisfa gli utenti che vogliono un device facile da trasportare e da spostare, con risoluzione di 1170 x 2532 pixel, è un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz e 460 ppi, passando anche per protezione Ceramic Shield. Il processore è un Apple A18, esa-core con frequenza di clock a 4,04 GHz, con alle spalle finalmente 8GB di RAM (e non più 6GB di RAM come in passato), per una memoria interna (non espandibile), che varia in relazione alla variante che l’utente stesso si ritrova a scegliere in fase di acquisto (massimo di 512GB).

Il comparto fotografico è più limitato rispetto ai fratelli maggiori, difatti parliamo di un singolo sensore da 48 megapixel, con risoluzione di 8000 x 6000 pixel, con fotocamera frontale da 12 megapixel e apertura F1.9, passando anche per stabilizzazione ottica integrata, per riprese di ottima qualità.

Se volete avere ogni giorno i codici sconto Amazon gratis e tutti i prezzi più bassi sul vostro smartphone, correte subito su questo canale Telegram @codiciscontotech dedicato alle offerte Amazon.

Amazon, ecco la promozione che stavate aspettando

Il prezzo d’acquisto dell’Apple iPhone 16e non sarebbe mai potuto essere più basso, proprio perché al giorno d’oggi il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 599 euro per il suo acquisto, con un risparmio di 130 euro rispetto ai 729 euro previsti in origine di listino. Andate subito su questo link per l’acquisto.

La promozione è valida su entrambe le colorazioni, per la variante che prevede 128GB di memoria interna.