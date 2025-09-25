Gemini Gems: dopo tanto tempo adesso si possono condividere

Per chi non lo sapesse Google ormai da diverso tempo Google mette a disposizione degli utenti la possibilità di personalizzare Gemini per produrre delle versioni del bot personalizzate in grado di adattarsi a specifici compiti e offrire dunque esperienze d’uso decisamente più adeguate alle esigenze di un eventuale utente, ciò ovviamente è disponibile a tutti quanti indipendentemente che si utilizzi un account personale oppure un account work space, tale possibilità prende il nome di Gem.

Questa funzionalità ovviamente è stata molto amata dagli utenti che non hanno perso tempo e hanno subito iniziato ad utilizzarla, accusando però una mancanza decisamente eccellente, le Gems una volta sviluppate non potevano essere condivise con gli altri utenti, relegandole di fatto al loro solo creatore, questa limitazione però a quanto pare non è più presente dal momento che finalmente Google si è attivata per rimuovere questo vincolo decisamente stringente.

Le Gems sono condivisibili

Ebbene sì, finalmente le Gems sono condivisibili con gli altri utenti, Google ha sviluppato questa possibilità e l’ha inserita all’interno della piattaforma permettendo di fatto a chiunque di condividere ciò che sviluppa con tutti gli altri utenti, nello specifico tutto ciò segue di pari passo la medesima struttura presente su Google drive dal momento che consente di condividere direttamente un link con una cartella contenente la Gem, link ovviamente accessibile a tutti, oppure selezionare determinati indirizzi e-mail con cui aprire la condivisione in modo da renderla più specifica e vincolata.

Si tratta dunque di un passo in avanti decisamente importante che apre ad una migliore personalizzazione di Gemini da parte della community poiché ora tutto ciò che viene creato può essere tranquillamente condiviso senza nessun tipo di vincolo blocco imposto da Google, tale possibilità era molto richiesta dagli utenti ormai da diverso tempo e finalmente è arrivata tra noi senza farsi attendere oltre.