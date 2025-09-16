Novità Insta360, arriva l’Invisible Dive Case Pro per X5

Insta360 continua a spingere i limiti della videografia subacquea con l’arrivo del nuovo Invisible Dive Case Pro dedicato alla X5. Si tratta di un accessorio progettato per i videomaker e i sub più esigenti. È capace di combinare robustezza, qualità ottica e l’iconico effetto “invisible” che elimina ogni traccia del supporto durante le riprese a 360°.

Riprese professionali sott’acqua

Rispetto al modello standard, il Dive Case Pro introduce un sistema ottico rivisto. Presenta vetri di grado superiore pensati per ridurre al minimo la distorsione. Restituisce immagini più nitide e dai colori più fedeli. È in grado di resistere fino a 50 metri di profondità. Questo offre un margine ampio per immersioni ricreative e professionali.

Il design è stato leggermente ingrandito e reso più solido. Questo comporta un peso superiore rispetto alla custodia standard. Consente una maggiore stabilità e un’ottimizzazione delle prestazioni visive. Un altro punto forte è la perfetta integrazione con la modalità Dive Case della X5. Si attiva automaticamente appena la fotocamera viene inserita nella custodia, regolando in modo intelligente le impostazioni di scatto e video.

Un accessorio pensato per i più creativi

L’Invisible Dive Case Pro non è solo un guscio protettivo ma uno strumento che amplia in modo significativo le possibilità di chi ama realizzare contenuti a 360° sott’acqua. Che si tratti di esplorare barriere coralline, documentare immersioni tecniche o creare vlog spettacolari, questa custodia trasforma l’esperienza in qualcosa di fluido e professionale.

La capacità di rendere “invisibile” l’asta da selfie resta uno degli elementi distintivi. In questo modo, le riprese assumono una prospettiva naturale e immersiva. È come se lo spettatore fosse davvero parte della scena.

Con l’Invisible Dive Case Pro, Insta360 alza nuovamente l’asticella del settore, confermando la sua leadership nella produzione di accessori che sanno unire tecnologia, praticità e creatività. Per i creator che vogliono spingersi oltre i confini della superficie, questo nuovo case rappresenta un alleato da avere assolutamente.