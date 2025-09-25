Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, il prezzo CROLLA su Aliexpress

Sullo store di shopping online Aliexpress è disponibile una super occasione. Ci stiamo riferendo al nuovo smartphone di fascia media di casa Xiaomi, ovvero il nuovo Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto sullo store con un notevole sconto pari al 41%. In questo modo, gli utenti potranno risparmiare notevolmente rispetto al suo prezzo di listino. Lo si potrà infatti acquistare ad un prezzo di soli 205,72 euro con il taglio di memoria comprendente 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Lo si potrà acquistare A QUESTO LINK.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro ad un ottimo prezzo solo su Aliexpress

Xiaomi Redmi Note 14 Pro è un ottimo smartphone di fascia media e ora lo si potrà acquistare ad un ottimo prezzo su Aliexpress. Come già accennato in apertura, il noto store di shopping online lo sta proponendo con un notevole sconto pari al 41%. In questo modo, gli utenti potranno portarselo a casa ad un prezzo crollato pari a 205,72 euro nel taglio di memoria con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. Lo si potrà acquistare SEGUENDO QUESTO LINK.

Una spesa pari quasi alla metà del suo prezzo standard, per portare a casa uno smartphone di fascia media di rilievo. Ad alimentarlo è infatti presente uno degli ultimi soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 7300. Sul fronte spicca poi un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.67 pollici.

Lo store Aliexpress sta anche proponendo altri prodotti di rilievo, vi riportiamo qui di seguito i migliori.

Aliexpress, i migliori prodotti della giornata da acquistare

“ Smartwatch OnePlus Watch 3 – display AMOLED 1.5″”, 32GB, Snapdragon W5, Wear OS, IP68″ – PREZZO 191, 38 euro con uno sconto complessivo pari al 71% – LINK PER L’ACQUISTO

– display AMOLED 1.5″”, 32GB, Snapdragon W5, Wear OS, IP68″ – con uno sconto complessivo pari al 71% – Stampante 3D ANYCUBIC Kobra 3 V2 Combo AE – stampa 600 mm/s, 8 colori, asciugatura automatica, controllo app – PREZZO 441,93 euro con uno sconto complessivo pari al 64%- LINK PER L’ACQUISTO

– stampa 600 mm/s, 8 colori, asciugatura automatica, controllo app – con uno sconto complessivo pari al 64%- “ Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G – MediaTek 7300, AMOLED 6.67″”, 120Hz, fotocamera 200 MP” – PREZZO 205,72 euro con uno sconto complessivo pari al 41% – LINK PER L’ACQUISTO

– MediaTek 7300, AMOLED 6.67″”, 120Hz, fotocamera 200 MP” – con uno sconto complessivo pari al 41% – Tapis roulant 2 in 1 Formill FT51 – velocità 1-10 km/h, pieghevole, installazione gratuita – PREZZO 131,70 euro con uno sconto complessivo pari al 58% – LINK PER L’ACQUISTO

– velocità 1-10 km/h, pieghevole, installazione gratuita – con uno sconto complessivo pari al 58% – Mini PC GMKtec K6 – AMD R7-7840HS, 16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11 Pro, WiFi 6E – PREZZO 318,92 euro con uno sconto complessivo pari al 69% – LINK PER L’ACQUISTO