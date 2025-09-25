iPhone 17, segnalati problemi di Wi-Fi e Bluetooth: possibile legame con Apple Watch

Una situazione molto strana (ma comprensibile visti i primi tempi tra le mani degli utenti) che riguarda iPhone 17 in questi giorni, è stata segnalata: il Wi-Fi, e in alcuni casi anche il Bluetooth, si disconnette in maniera casuale quando il telefono viene bloccato o sbloccato. Dopo qualche attimo però, ecco che tutto torna al proprio posto ma non finisce qui. Stando a quanto riportato infatti, il problema può rendere difficile usare funzioni come AirPlay e creare disservizi anche con CarPlay.

Le segnalazioni, per ora limitate a una parte degli utenti, riguardano soprattutto il modello base di iPhone 17, anche se alcuni casi sono stati riportati pure su iPhone Air e iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17 e problemi al Wi-Fi: il possibile ruolo dell’Apple Watch

Un dettaglio curioso è che molti utenti affermano che il problema compare solo quando indossano un Apple Watch. Bloccare l’orologio o rimuoverlo dal polso sembra in alcuni casi risolvere temporaneamente la disconnessione. Non esiste però un unico modello di Apple Watch coinvolto, il che lascia pensare a un bug software piuttosto che a un problema hardware specifico.

Attenzione però: non tutti i possessori di iPhone 17 e Apple Watch sono colpiti, e questo rafforza l’ipotesi di un malfunzionamento lato software.

Fix in arrivo con iOS 26.1 per gli iPhone 17

Alcuni utenti hanno riferito che con la beta di iOS 26.1 il problema non si presenta, segnale che Apple potrebbe aver già individuato e corretto il bug. Le segnalazioni sono state inoltrate ai team di ingegneri dell’azienda, il che lascia ben sperare per un aggiornamento correttivo a breve.

Problemi di questo tipo non sono insoliti nelle prime settimane di vita di un nuovo iPhone: già nei giorni scorsi erano emerse segnalazioni su cadute della connessione cellulare e bug minori nella gestione delle foto. La situazione sembra però circoscritta e, considerando la natura software del problema, è probabile che Apple possa risolverlo senza interventi sui dispositivi. C’è quindi solo da aspettare un po’ per l’aggiornamento che risolverà il problema, si spera, definitivamente.