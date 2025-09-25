Galaxy S26: la sfida agli iPhone si gioca sui video

La qualità video è sempre stata un punto di forza di Apple e dei suoi iPhone. I dispositivi di Cupertino infatti, sono da sempre usati in ambiti professionali, non solo da creator e YouTuber, ma anche in contesti televisivi e cinematografici. Con l’arrivo della nuova app Final Cut Camera e il supporto a formati come ProRes RAW, Apple poi ha ulteriormente alzato il livello delle sue prestazioni. Ma ora Samsung sembra pronta a raccogliere la sfida con i futuri Galaxy S26, che avranno un’attenzione particolare al comparto video.

Galaxy S26 e One UI 7.5: software e stabilizzazione al centro

Secondo le indiscrezioni, l’intera gamma Galaxy S26 integrerà il nuovo codec APV (Advanced Professional Video), sviluppato da Google con Android 16. Si tratta di una tecnologia avanzata che offre profondità colore a 12bit, supporto HDR e compatibilità con LUT e LOG, strumenti fondamentali per la post-produzione professionale. La compressione risulta più efficiente del 20% rispetto al ProRes RAW, senza sacrificare qualità o flessibilità. Un passo che potrebbe ridurre la differenza con gli iPhone e convincere anche i professionisti più esigenti a considerare l’alternativa Samsung.

Oltre al nuovo codec, l’ azienda sudcoreana prepara anche una serie di funzioni software che potrebbero arricchire l’esperienza utente. Le prime versioni Beta della One UI 7.5 hanno svelato strumenti innovativi per la Galleria e l’app Studio. Tra le novità introdotte emerge l’horizon lock, una stabilizzazione evoluta già vista in videocamere d’azione come la GoPro Hero 11. Tale funzione consente di mantenere l’orizzonte stabile anche durante movimenti estremi, ideale per video in movimento e sportivi.

Le Motion Photos riceveranno più opzioni di personalizzazione, con la possibilità di gestire in modo avanzato gli istanti pre e post scatto. Ci sarà anche la scansione multipagina dei PDF, funzione molto richiesta e finora assente sui dispositivi Galaxy. Insomma, l’insieme di questi strumenti, unito all’arrivo del SoC Exynos 2600 in produzione, conferma la volontà di Samsung di posizionare i GalaxyS26 come un punto di riferimento nel mondo Android. L’obiettivo dichiarato è quello di avvicinarsi alla leadership di Apple sul fronte video, un settore che fino a oggi ha visto “la mela” mantenere un netto vantaggio.