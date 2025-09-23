Google Maps attiva i Live Updates per tutti gli utenti con Android 16

Google sta effettuando degli aggiornamenti sulle sue applicazioni per i dispositivi che hanno Android 16.

Il sistema operativo è uscito durante il mese di giugno del 2025, e ha sicuramente introdotto novità e miglioramenti risultati utili agli utenti.

In particolare, l’applicazione del colosso di Mountain View che subirà dei cambiamenti è Google Maps.

Google Maps è il servizio di mappe e navigazione online probabilmente più famosa. L’applicazione consente di esplorare mappe interattive, fornisce delle indicazioni stradali imprescindibili per la navigazione, ma presenta anche dei servizi aggiuntivi come dei suggerimenti sulle aperture e le recensioni di negozi, oppure visualizzare gli orari del trasporto pubblico.

In poche parole, si tratta di un’applicazione molto utilizzata, che adesso si arricchirà di una nuova funzione.

Come cambia Google Maps con Android 16?

A quanto pare, Google ha deciso di rilasciare una nuova funzione, aggiornamenti in tempo reale sull’applicazione Maps per tutti i dispositivi che hanno integrato Android 16.

I live updates sono davvero molto utili, perché permetteranno agli utenti di visualizzare i cambiamenti del proprio percorso in tempo reale, con segnalazioni di ostacoli che ha percorso iniziato magari non c’erano.

Durante l’utilizzo dell’app verranno mostrate delle nuove notifiche che saranno presenti in alto all’interfaccia.

Queste notifiche, una volta aperte, andranno proprio a mostrare l’andamento in tempo reale del percorso scelto da ciascun utente.

In più, la grafica di queste modifiche cambierà in base al tipo di percorso scelto. Se il percorso è effettuato a piedi, la barra che verrà visualizzata sarà continua, mentre se viene effettuato tramite un qualsiasi tipo di veicolo, la barra sarà tratteggiata. Questa differenza è dovuta all’eventuali ostacoli, come traffico o incidenti che si possono incontrare mentre si guida un veicolo.

La novità, che viene distribuita in maniera graduale, permetterà a Google Maps di continuare la sua strada verso una navigazione personalizzata e anche più fluida, continuando a migliorare per l’esperienza degli utenti.