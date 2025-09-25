FIIDO C11, questa City bike vi farà uscire di testa – Recensione

Introduzione

Abbiamo avuto modo di provare a fondo una bici elettrica di alto livello, una di quelle inusuali viste le forme utilizzate al giorno d’oggi. Il marchio FIIDO, che da sempre ascolta attentamente il cliente e combina al meglio i suoi feedback con la grande creatività che lo contraddistingue, ha tirato fuori un bel prodotto, fatto di qualità e soprattutto praticità.

Parliamo della FIIDO C11, una e-bike solida e anche bella da vedere. Noi ci siamo andati un po’ in giro e abbiamo notato diversi punti di forza, tra cui il grande comfort e anche l’autonomia. Oltre a questo, la scatola arriva con tanti prodotti al suo interno e risulta estremamente fornita anche per gli utenti più esigenti. Il colore che abbiamo testato è quello bianco.

Nel panorama sempre più affollato delle biciclette elettriche urbane, trovare il giusto equilibrio tra prezzo, prestazioni e qualità costruttiva non è semplice. Durante le nostre settimane di test intensivo con la FIIDO C11, ho avuto modo di apprezzare come questo modello rappresenti l’evoluzione naturale della fortunata D4S, incorporando tutti i feedback della community che ha reso grande questo brand cinese. La C11 si posiziona in quella fascia di mercato dove si scontrano prodotti entry-level e soluzioni più premium, riuscendo a distinguersi per alcune scelte progettuali davvero azzeccate.

Ho percorso oltre 300 chilometri tra strade cittadine, percorsi ciclabili e qualche sterrato leggero, mettendo alla prova ogni aspetto di questa e-bike. La prima impressione è stata quella di trovarmi davanti a un prodotto maturo, dove ogni dettaglio sembra essere stato pensato per chi usa quotidianamente la bicicletta come mezzo di trasporto principale. Il telaio step-through non è solo una scelta di design, ma una vera dichiarazione d’intenti: questa bici vuole essere accessibile a tutti, indipendentemente dall’età o dalla forma fisica.

Unboxing

L’esperienza di unboxing della FIIDO C11 inizia già dal packaging, curato nei minimi dettagli. La scatola, robusta e ben protetta, arriva con dimensioni contenute considerando il prodotto al suo interno. Aprendo il cartone, ho trovato ogni componente perfettamente alloggiato e protetto da schiuma ad alta densità e pellicola protettiva. La sensazione è quella di un prodotto premium, nonostante il prezzo competitivo.

All’interno della confezione, oltre alla bicicletta parzialmente assemblata, ho trovato una dotazione davvero completa. Il kit di montaggio include non solo gli attrezzi necessari per l’assemblaggio (chiavi Allen di varie misure, chiave inglese), ma anche accessori aggiuntivi come il campanello in metallo dal suono cristallino, i pedali antiscivolo con riflettori integrati, il caricabatterie da 2A con indicatore LED e persino dei catarifrangenti aggiuntivi per aumentare la visibilità notturna.

Le istruzioni, disponibili in italiano, sono chiare e dettagliate, con illustrazioni step-by-step che rendono l’assemblaggio accessibile anche a chi non ha particolare dimestichezza con la meccanica. Ho impiegato circa 35 minuti per completare il montaggio, installando la ruota anteriore, i pedali, il manubrio e regolando sella e freni. La qualità dei componenti si percepisce già durante questa fase: le viti entrano perfettamente nelle loro sedi, non ci sono giochi o imperfezioni, e tutto si incastra con precisione millimetrica.

Materiali, costruzione e design

La Fiido C11 è stata progettata appositamente per offrire agli utenti che la guidano un’esperienza di guida piacevole ed allo stesso tempo confortevole in senso fisico. Tra le sue caratteristiche distintive più importanti c’è sicuramente il telaio di tipo step-through, il quale consente di assemblarla facilmente. Sia montarla che smontarla è stato davvero facile, una soluzione ideale soprattutto per i pendolari e per coloro che devono fermarsi frequentemente durante il percorso intrapreso.

Producendo la bici elettrica con questo design, FIIDO ha introdotto diversi cambiamenti anche in chiave “sicurezza“. Il telaio basso infatti consente al ciclista di turno di poter appoggiare i piedi a terra in maniera molto agevole e in fretta, prima di perdere eventualmente l’equilibrio.

Sempre parlando del telaio, quest’ultimo è totalmente realizzato in alluminio, ed offre tanta resistenza e leggerezza. Parliamo infatti di una bicicletta il cui peso complessivo è di 24,5 kg. Noi abbiamo provato la versione colorata di bianco, ma di certo anche quella verde smeraldo non si discosta tanto dai canoni di eleganza che FIIDO ha voluto imprimere a bordo di questa C11. Il prodotto mostra infatti un design moderno e allo stesso tempo anche molto accattivante.

La verniciatura merita una menzione particolare: il processo a polvere utilizzato garantisce non solo un aspetto estetico gradevole, ma anche una resistenza superiore a graffi e agenti atmosferici. Dopo settimane di utilizzo intensivo, inclusi alcuni parcheggi non proprio delicati in rastrelliere pubbliche, la vernice non mostra segni evidenti di usura. Le saldature del telaio sono pulite e regolari, segno di un processo produttivo attento alla qualità. Ho apprezzato particolarmente i passaggi interni dei cavi, che oltre a migliorare l’estetica, proteggono i componenti elettrici da acqua e polvere.

Specifiche tecniche

Caratteristica Specifica Modello FIIDO C11 Colori disponibili Verde smeraldo / Bianco Pneumatici CST 700x40C Peso totale 24,5 kg Carico massimo 120 kg Età minima conducente 16 anni Altezza conducente 150-200 cm Materiale telaio Lega di alluminio 6061 Ammortizzazione Forcella idraulica anteriore (40mm escursione) Cambio Shimano 7 velocità Freni Disco idraulici 160mm Modalità di guida PAS + Acceleratore + Pedalata tradizionale Sensore Sensore di cadenza 12 magneti Motore Brushless 250W (picco 500W), 55 Nm Livelli PAS 5 livelli Velocità max (limitata) 25 km/h Velocità max (sbloccata) 40 km/h Autonomia acceleratore 55 km Autonomia PAS 90 km Rapporto trasmissione 48T:14-28T Temperatura operativa -10°C ~ +50°C Certificazione IP IP54 Batteria 499,2 Wh (48V 10,4Ah Li-ion) Tempo di ricarica 5-6 ore Display LCD retroilluminato multifunzione Connettività Bluetooth per app smartphone

Applicazione

L’integrazione con l’applicazione smartphone rappresenta uno degli aspetti più moderni della FIIDO C11. Scaricabile gratuitamente sia su iOS che Android, l’app FIIDO si connette alla bicicletta tramite Bluetooth in pochi secondi. L’interfaccia, tradotta correttamente in italiano, offre una dashboard completa dove monitorare tutti i parametri di guida in tempo reale.

Durante i miei test, ho apprezzato particolarmente la possibilità di personalizzare i livelli di assistenza del PAS direttamente dall’app. Posso regolare la potenza erogata per ciascuno dei 5 livelli, adattando la bici al mio stile di guida o al percorso che devo affrontare. L’app registra anche tutti i viaggi, creando uno storico dettagliato con distanze percorse, velocità media, calorie bruciate e persino il risparmio di CO2 rispetto all’uso di un’auto.

Una funzione che ho trovato particolarmente utile è il sistema di diagnostica integrato. L’app monitora costantemente lo stato della batteria, del motore e dei sensori, segnalando eventuali anomalie prima che diventino problemi seri. Durante le mie settimane di test, ho ricevuto un avviso per aggiornare il firmware del controller, operazione completata in meno di 5 minuti sempre tramite app. La funzione di blocco remoto, sebbene non sostituisca un buon lucchetto fisico, aggiunge un ulteriore livello di sicurezza disattivando l’assistenza elettrica quando la bici è parcheggiata.

L’app include anche una sezione community dove gli utenti possono condividere percorsi, consigli di manutenzione e modifiche. Ho trovato particolarmente utili i suggerimenti per ottimizzare l’autonomia in base alle condizioni climatiche e al tipo di percorso. La sincronizzazione con fitness tracker come Strava o Apple Health permette di integrare i dati della C11 nel proprio ecosistema di monitoraggio dell’attività fisica.

Prestazioni e autonomia

Per dirla all’italiana, la bici è bella e balla. Oltre ad essere realizzata davvero bene sul piano estetico, anche le prestazioni seguono la stessa falsariga che il brand ha voluto imprimere, ovvero quella di professionalità ed efficacia. Secondo quanto abbiamo avuto modo di testare in merito alle prestazioni, la Fiido C11 va davvero bene, non sembra bloccarsi o sentire la fatica del terreno sottostante e riesce a praticare le salite con destrezza.

Il merito è sicuramente attribuibile al potente motore a mozzo posteriore, il quale è in grado di erogare una potenza pari a 55 Nm di coppia. Tale scelta consente quindi, come detto, di non avere particolari differenze tra salite e discese ma anche tra le varie tipologie di terreno che si va a calcare. Grazie alla sua potenza, la C11 può può andare via anche spedita lungo la strada: la bici infatti raggiunge una velocità massima pari a 40 km/h, diventando quindi perfetta sia per i pendolari che per coloro che amano l’avventura.

Oltre a parlare delle prestazioni in termini di andatura, non si può tralasciare un aspetto in particolare, ovvero quello dell’autonomia. È proprio questo uno dei grandi punti di forza della bicicletta elettrica di FIIDO. Questa è in grado di arrivare fino a 90 km di autonomia usando la modalità PAS, ovvero quella in pedalata assistita.

Passando invece a giocare con l’acceleratore, la e-bike dichiara 55 km. Noi siamo riusciti a percorrerne 50, per cui ci riteniamo molto soddisfatti. D’altronde ci aspettavamo risultati di questo genere alla luce della batteria rimovibile da 500 Wh. Abbiamo provato a rimuoverla anche una volta in viaggio e ci è sembrato davvero semplice. Inoltre è proprio la batteria può essere sostituita con batterie extra per aumentare ulteriormente la percorrenza.

Nei miei test più approfonditi sull’autonomia, ho scoperto che il consumo varia significativamente in base a diversi fattori. Con temperatura intorno ai 20°C, percorso misto urbano con qualche salita moderata (pendenza max 8%) e utilizzando prevalentemente il livello 2 di assistenza, sono riuscito a percorrere 82 km con una singola carica. Aumentando l’assistenza al livello 3 e affrontando salite più impegnative, l’autonomia scende a circa 65 km, comunque più che sufficiente per una settimana lavorativa di commuting urbano.

Test

Durante le nostre prove approfondite, abbiamo sottoposto la FIIDO C11 a diversi scenari d’uso per valutarne le reali capacità. Il primo test è stato quello urbano classico: un percorso di 15 km attraverso il centro città, con frequenti stop ai semafori, attraversamenti pedonali e qualche rampa di parcheggio sotterraneo. In questo contesto, la C11 ha dimostrato un’agilità sorprendente nonostante i suoi 24,5 kg. L’assistenza parte in modo progressivo, senza strappi, rendendo la ripartenza dai semafori fluida e sicura.

Ho testato approfonditamente il sistema frenante in diverse condizioni. Su asfalto asciutto, frenando da 25 km/h, la bici si arresta completamente in circa 4 metri, un valore eccellente considerando il peso complessivo. Su bagnato, la distanza aumenta a circa 6 metri, ma i freni idraulici mantengono sempre un’ottima modulabilità, permettendo di dosare la frenata senza bloccare le ruote. Ho apprezzato particolarmente il fatto che i dischi da 160mm non producano fischi o vibrazioni anche dopo utilizzo intenso.

Un test particolarmente significativo è stato quello della salita ripida. Ho affrontato una rampa con pendenza del 15% lunga circa 300 metri. Utilizzando il livello 5 di assistenza e la marcia più agile del cambio Shimano, la C11 ha superato la salita senza esitazioni, mantenendo una velocità costante di circa 15 km/h. Il motore non ha mai mostrato segni di surriscaldamento o perdita di potenza, anche ripetendo la salita per tre volte consecutive.

Per valutare il comfort su lunghe distanze, ho effettuato un’uscita di 60 km su percorso misto: 40% urbano, 40% ciclabile extraurbana e 20% sterrato compatto. La forcella ammortizzata anteriore ha fatto davvero la differenza sui tratti sconnessi, assorbendo efficacemente buche e irregolarità. La sella ergonomica Velo si è rivelata confortevole anche dopo due ore di pedalata continua, senza causare indolenzimenti o fastidi.

Ho testato anche la modalità solo muscolare, disattivando completamente l’assistenza elettrica. Sorprendentemente, la C11 rimane pedalabile anche senza supporto elettrico. Certo, i 24,5 kg si sentono nelle partenze e nelle salite, ma su pianura si mantiene una buona scorrevolezza grazie agli pneumatici CST 700x40C che offrono bassa resistenza al rotolamento. In questa modalità, ho apprezzato la fluidità del cambio Shimano a 7 velocità, con passaggi precisi e senza impuntamenti.

Un aspetto che ho voluto verificare con attenzione è stata la resistenza agli agenti atmosferici. La certificazione IP54 promette protezione da polvere e spruzzi d’acqua. Ho utilizzato la bici sotto pioggia moderata per circa 30 minuti senza riscontrare alcun problema ai componenti elettrici. Il display LCD è rimasto sempre leggibile e reattivo, e il motore ha continuato a funzionare perfettamente. Ovviamente, ho evitato di attraversare pozzanghere profonde o di usare idropulitrici ad alta pressione per la pulizia.

Approfondimenti

Sistema di illuminazione e sicurezza notturna

Il sistema di illuminazione della FIIDO C11 merita un’analisi dettagliata. Il faro anteriore LED da 3W produce un fascio luminoso di circa 40 lux, sufficiente per illuminare la strada fino a 20 metri di distanza. La lente diffusore crea un cono di luce ampio che non abbaglia gli altri utenti della strada. Durante i miei test notturni, ho percorso piste ciclabili non illuminate sentendomi sempre sicuro e visibile.

Un dettaglio che ho apprezzato particolarmente è la luce posteriore integrata nel portapacchi. Non si tratta di un semplice catarifrangente, ma di un LED rosso che si attiva automaticamente quando si azionano i freni, aumentando notevolmente la visibilità nelle frenate. Questa funzione, apparentemente banale, fa una differenza enorme nel traffico cittadino serale, dove essere visti in tempo può prevenire incidenti.

Ho testato il sistema in diverse condizioni di illuminazione ambientale. In piena notte, senza luna e su strade extraurbane, il faro anteriore permette di mantenere una velocità di crociera di 20 km/h in sicurezza. L’angolo di illuminazione è ottimizzato per la guida cittadina: non troppo alto da abbagliare, non troppo basso da limitare la visuale. L’alimentazione diretta dalla batteria principale significa non doversi preoccupare di ricaricare luci separate, un vantaggio non da poco per chi usa la bici quotidianamente.

Ergonomia e adattabilità a diversi utilizzatori

La FIIDO C11 eccelle nell’adattabilità a utilizzatori di diverse corporature. Il reggisella con sgancio rapido permette un’escursione di ben 25 cm, accomodando ciclisti da 150 a 200 cm di altezza. Ho fatto provare la bici a diversi amici e familiari di altezze variabili, e tutti hanno trovato una posizione di guida confortevole in pochi secondi di regolazione.

Il manubrio, anch’esso regolabile in altezza e inclinazione, permette di personalizzare ulteriormente la postura di guida. Chi preferisce una posizione più sportiva può abbassarlo e inclinarlo in avanti, mentre chi cerca il massimo comfort può alzarlo per una postura più eretta. Le manopole ergonomiche in gomma morbida con texture antiscivolo garantiscono una presa sicura anche con mani sudate o guanti.

La geometria del telaio step-through non è solo comoda per salire e scendere, ma distribuisce anche il peso in modo ottimale. Il baricentro basso, con la batteria posizionata centralmente nel tubo obliquo, conferisce stabilità anche a basse velocità. Questo si traduce in maggiore confidenza per i ciclisti meno esperti o per chi riprende a pedalare dopo anni di inattività. Durante i test, anche persone che non salivano su una bici da decenni si sono sentite subito a proprio agio.

Manutenzione e durabilità nel tempo

Dopo diverse settimane di utilizzo intensivo, posso fornire alcune osservazioni sulla manutenzione della C11. La trasmissione Shimano richiede una lubrificazione regolare ogni 200-300 km per mantenere cambi fluidi e silenziosi. La catena, sottoposta allo stress aggiuntivo del motore elettrico, mostra segni di usura dopo circa 1000 km, in linea con le aspettative per una e-bike di questa potenza.

I freni idraulici sono praticamente esenti da manutenzione nel breve periodo. Dopo 300 km, le pastiglie mostrano un’usura minima e non ho dovuto effettuare alcuna regolazione. Il sistema autoadattante mantiene sempre il punto di stacco ottimale. FIIDO dichiara una durata delle pastiglie di circa 3000 km in uso normale, un valore che sembra realistico basandomi sul tasso di usura osservato.

La batteria richiede alcune attenzioni per massimizzarne la durata. Ho seguito le raccomandazioni del produttore: evitare scariche complete, ricaricare quando possibile al 80% per l’uso quotidiano e fare una carica completa al 100% ogni 2-3 settimane per calibrare il BMS. La batteria mantiene oltre l’80% della capacità originale dopo 800 cicli di carica secondo FIIDO, equivalenti a circa 40.000 km di percorrenza media.

Un aspetto che ho apprezzato è la disponibilità di ricambi. Sul sito FIIDO e presso rivenditori terzi è possibile trovare facilmente pastiglie freno, camere d’aria, copertoni e persino componenti elettrici come display e controller. I prezzi sono ragionevoli: una coppia di pastiglie freno originali costa circa 20€, mentre una camera d’aria specifica circa 8€. Questa disponibilità di ricambi a prezzi accessibili rende la C11 una scelta sostenibile nel lungo periodo.

Confronto con la concorrenza diretta

Nel segmento delle e-bike urbane sotto i 1000€, la FIIDO C11 si confronta con modelli come la Eleglide T1, la Samebike 20LVXD30 e la ADO A20F+. Rispetto alla Eleglide T1, la C11 offre un’autonomia superiore (90 vs 70 km in PAS) e freni idraulici invece che meccanici, a fronte di un peso leggermente inferiore (24,5 vs 26 kg). Il prezzo è comparabile, ma la C11 include di serie il portapacchi che sulla T1 è optional.

Confrontando con la Samebike, la C11 perde in portabilità (non è pieghevole) ma guadagna in stabilità e comfort di guida grazie alle ruote da 700c contro le 20″ della concorrente. La potenza del motore è simile, ma la C11 offre una coppia superiore (55 vs 45 Nm) che si traduce in migliori prestazioni in salita. Il cambio Shimano a 7 velocità della C11 è superiore al 6 velocità generico della Samebike.

La ADO A20F+ rappresenta un’alternativa interessante per chi cerca una pieghevole, ma sacrifica autonomia (80 km max) e comfort di guida. La C11 emerge come scelta superiore per chi non ha esigenze di trasportabilità estrema e privilegia comfort e prestazioni. Il rapporto qualità-prezzo della C11 è particolarmente competitivo considerando la dotazione di serie e la qualità costruttiva generale.

Nel confronto con modelli premium come la VanMoof S3 o la Cowboy 4, ovviamente la C11 non può competere in termini di tecnologia integrata o design minimalista. Tuttavia, offre l’80% delle funzionalità a meno della metà del prezzo, rendendola una scelta razionale per chi cerca sostanza più che stile. La manutenzione della C11 è anche più semplice ed economica, non richiedendo centri assistenza specializzati.

Impatto ambientale e sostenibilità

L’aspetto ecologico della mobilità elettrica è spesso dibattuto, ma nel caso della C11 i numeri parlano chiaro. Considerando il mix energetico italiano, ogni km percorso in e-bike produce circa 20g di CO2, contro i 120g di un’auto a benzina efficiente. In un anno di commuting (5000 km), la C11 permette di risparmiare circa 500 kg di CO2, equivalenti a piantare 25 alberi.

La batteria agli ioni di litio, spesso criticata per l’impatto ambientale della produzione, ha una vita utile di almeno 5 anni con uso intensivo. FIIDO offre un programma di riciclo per le batterie esauste, garantendo il recupero di oltre il 70% dei materiali. Il telaio in alluminio è completamente riciclabile a fine vita, e la maggior parte dei componenti meccanici può essere riutilizzata o riciclata.

Dal punto di vista economico, l’impatto è altrettanto positivo. Considerando un costo dell’elettricità di 0,25€/kWh, una ricarica completa costa circa 0,12€ per 90 km di autonomia. Questo si traduce in un costo per km di 0,0013€, contro i 0,08€/km di un’auto utilitaria. In un anno, il risparmio sui costi di trasporto può superare i 400€, ammortizzando l’investimento iniziale in poco più di due anni.

L’uso della C11 contribuisce anche a ridurre l’inquinamento acustico urbano. Il motore elettrico è praticamente silenzioso, producendo solo un leggero ronzio a piena potenza. Questo aspetto, spesso sottovalutato, migliora significativamente la qualità della vita urbana, specialmente in zone residenziali dove il traffico motorizzato è fonte di stress costante.

Accessori e personalizzazione

La FIIDO C11 offre ampie possibilità di personalizzazione attraverso una gamma di accessori ufficiali e compatibili. Il portapacchi posteriore, incluso di serie, supporta fino a 25 kg e può ospitare borse laterali, cestini o seggiolini per bambini. Ho testato le borse laterali ufficiali FIIDO (vendute separatamente a 45€ la coppia): impermeabili e capienti (20L ciascuna), trasformano la C11 in una vera cargo bike per la spesa settimanale.

Il cestino anteriore opzionale (35€) si installa in pochi minuti tramite un sistema di aggancio rapido. Con capacità di 15L e portata di 5 kg, è perfetto per borse, zaini o piccoli acquisti. La struttura in acciaio verniciato è robusta e non produce vibrazioni o rumori durante la marcia. L’installazione non interferisce con il faro anteriore, che rimane perfettamente funzionante.

Per aumentare la sicurezza, ho installato specchietti retrovisori al manubrio (15€ la coppia su Amazon). La compatibilità con accessori standard da bicicletta è totale, permettendo di scegliere tra centinaia di opzioni. Ho aggiunto anche un porta-smartphone universale (20€) che si aggancia al manubrio, utilissimo per navigazione GPS o per monitorare l’app FIIDO durante la guida.

La personalizzazione estetica è limitata ma possibile. Esistono kit di adesivi rifrangenti che oltre a migliorare la visibilità notturna, permettono di personalizzare il look della bici. Alcuni utenti nella community FIIDO hanno sostituito sella e manopole con modelli colorati, creando combinazioni uniche. La compatibilità con componenti standard facilita queste modifiche.

Esperienza di guida in diverse stagioni

Ho avuto la fortuna di testare la C11 in diverse condizioni meteorologiche e stagionali. In estate, con temperature oltre i 30°C, il motore e la batteria non hanno mostrato cali di performance. Il sistema di gestione termica integrato mantiene le temperature operative ottimali. L’unico aspetto negativo del caldo estremo è una leggera riduzione dell’autonomia, circa il 5-10%, probabilmente dovuta alla maggiore resistenza dell’aria calda e all’uso più frequente dell’assistenza massima.

In autunno, con piogge frequenti, la certificazione IP54 ha dimostrato la sua validità. Ho pedalato sotto pioggia battente senza problemi, anche se ho notato che i freni richiedono qualche metro in più per asciugarsi e raggiungere la massima efficacia dopo essere stati bagnati. Le foglie bagnate sulle piste ciclabili richiedono attenzione extra, ma gli pneumatici CST mantengono una buona aderenza grazie al battistrada ben disegnato.

L’inverno rappresenta la sfida maggiore per qualsiasi e-bike. Con temperature intorno a 0°C, l’autonomia si riduce del 20-25%, un valore nella norma per batterie agli ioni di litio. Ho conservato la batteria in casa durante le notti più fredde, installandola solo al momento dell’uso, pratica che aiuta a mantenere l’efficienza. Il sale antigelo non ha causato corrosione visibile dopo accurato lavaggio, segno di un buon trattamento anticorrosione dei componenti.

La primavera è probabilmente la stagione ideale per la C11. Temperature miti, giornate più lunghe e condizioni stradali ottimali permettono di sfruttare al massimo le potenzialità della bici. È in questo periodo che ho registrato le autonomie record, superando i 95 km con un uso accorto dell’assistenza e sfruttando i tratti in discesa per ricaricare parzialmente la batteria tramite la leggera rigenerazione del motore in rilascio.

Connettività smart e integrazione IoT

L’ecosistema digitale della FIIDO C11 va oltre la semplice app di monitoraggio. La bici supporta l’integrazione con smartwatch tramite Bluetooth, permettendo di controllare il livello di assistenza direttamente dal polso. Ho testato questa funzione con un Apple Watch e un Garmin Forerunner, entrambi riconosciuti senza problemi dall’app FIIDO. La comodità di cambiare assistenza senza togliere le mani dal manubrio è notevole, specialmente nel traffico cittadino.

La porta USB nascosta sotto il display non è solo per ricaricare lo smartphone. Ho scoperto che supporta anche piccoli accessori USB come luci supplementari o action cam. Durante un’uscita più avventurosa, ho alimentato una GoPro per oltre 3 ore senza impatti significativi sull’autonomia della bici. La corrente erogata è di 1A a 5V, sufficiente per mantenere carichi la maggior parte dei dispositivi durante l’uso.

Il firmware della C11 riceve aggiornamenti regolari che aggiungono funzionalità e ottimizzano le prestazioni. Durante il periodo di test, ho ricevuto un aggiornamento che ha migliorato la progressività dell’erogazione in partenza e ha aggiunto una modalità “ECO+” che promette il 15% di autonomia in più. L’aggiornamento via app è semplice e richiede circa 10 minuti con la bici ferma e accesa.

Un aspetto interessante è la telemetria in tempo reale disponibile per utenti avanzati. Tramite l’app in modalità sviluppatore (attivabile dalle impostazioni), si possono monitorare parametri come temperatura del motore, cicli di carica della batteria, efficienza istantanea e persino la coppia erogata in Nm. Questi dati sono utili per ottimizzare lo stile di guida e massimizzare l’autonomia, oltre che per diagnosticare eventuali problemi.

Funzionalità

Gli ingegneri quando hanno realizzato questa Fiido C11, lo hanno fatto tenendo a mente una parola d’ordine fondamentale: praticità. La bici è stata progettata per garantire versatilità a chi la acquista ed infatti ecco anche un praticissimo (per restare in tema) portapacchi posteriore. Sul lato frontale si può installare anche un cestino, così da poter portare a termine svariate commissioni durante la giornata che implicano il trasporto di oggetti.

Non si tratterebbe di una vera e-bike se non ci fosse un display ad assistere il ciclista di turno. Il pannello LCD retroilluminato consente di monitorare tutti i dati più importanti, tra i quali la velocità, l’autonomia residua della batteria e il livello di assistenza che ci sta utilizzando in pedalata.

Non manca una porta USB nascosta che consente di ricaricare anche lo smartphone in corsa: noi la abbiamo utilizzata e ci siamo trovati veramente bene. Questo utilizzo alternativo della bici non ci è sembrato portare via troppa autonomia al veicolo. Per scongiurare qualsiasi incidente, ecco anche un potente clacson in grado di avvisare in maniera efficace gli altri utenti in strada.

Il computer di bordo merita un approfondimento particolare. Il display LCD monocromatico, pur non essendo a colori come su modelli più costosi, offre un’eccellente leggibilità in tutte le condizioni di luce. La retroilluminazione si attiva automaticamente al crepuscolo grazie a un sensore di luminosità, dettaglio che ho apprezzato particolarmente durante i rientri serali. Le informazioni visualizzate includono velocità istantanea, distanza parziale e totale, tempo di percorrenza, livello batteria in percentuale, livello PAS attivo e persino la temperatura esterna.

La modalità walk assist, attivabile tenendo premuto il tasto “-“, è una funzione che ho trovato sorprendentemente utile. Quando si deve spingere la bici a mano, magari in zone pedonali affollate o su rampe ripide, il motore fornisce una leggera assistenza fino a 6 km/h. Questo rende molto più gestibile manovrare i 24,5 kg della bici in spazi stretti o quando si è stanchi dopo una lunga giornata.

Pregi e difetti

Pregi:

• Ottimo rapporto qualità-prezzo a 899€, competitivo nel segmento

• Freni idraulici efficienti e modulabili in ogni condizione

• Batteria rimovibile da 500Wh con autonomia reale fino a 90 km

• Telaio step-through accessibile e comodo per tutti gli utilizzatori

• Display LCD completo con porta USB integrata per ricarica dispositivi

• Forcella ammortizzata anteriore da 40mm per comfort su strade sconnesse

• App smartphone ben sviluppata con funzioni di diagnostica e personalizzazione

• Portapacchi robusto incluso di serie con luce stop integrata

• Cambio Shimano a 7 velocità affidabile e preciso

• Certificazione IP54 per resistenza ad acqua e polvere

• Ampia disponibilità di ricambi e accessori a prezzi accessibili

Difetti:

• Peso di 24,5 kg percepibile quando si pedala senza assistenza

• Display monocromatico quando la concorrenza offre spesso schermi a colori

• Manca l’antifurto GPS integrato, disponibile solo come accessorio

• Assenza di sospensione posteriore limita il comfort su sterrati impegnativi

• Tempo di ricarica di 5-6 ore potrebbe essere più rapido

• Design del telaio step-through meno sportivo per alcuni gusti

• Clacson elettronico talvolta troppo forte per contesti urbani silenziosi

• Manopole standard potrebbero essere più ergonomiche per lunghi tragitti

Prezzo

L’acquisto di questa bici è davvero semplice da portare a termine in quanto si può fare tutto sul sito ufficiale dell’azienda. Il prezzo del prodotto equivale a 899 €, con uno sconto di 200 € rispetto al prezzo di listino di 1099 €.

Utilizzando Klarna come metodo di pagamento, la si può acquistare anche in 3 rate mensili senza interessi per un totale di 299,66 € al mese. La spedizione è gratuita e inoltre viene assicurato un periodo di 30 giorni utili per il reso. Non manca l’opportunità di acquistare degli accessori in più, come il cestello o delle borse da posizionare sul retro.

Il posizionamento di prezzo della C11 è estremamente competitivo nel panorama delle e-bike urbane. Analizzando il mercato, modelli con caratteristiche simili (freni idraulici, batteria 500Wh, forcella ammortizzata) si collocano tipicamente tra i 1200 e i 1500€. La strategia di FIIDO di vendita diretta online elimina i margini della distribuzione tradizionale, traducendosi in un risparmio tangibile per il consumatore finale.

Durante il periodo di osservazione, ho notato che FIIDO propone frequentemente offerte promozionali, specialmente durante eventi come Black Friday o anniversari aziendali, dove il prezzo può scendere ulteriormente fino a 799€. Per chi non ha fretta, attendere queste occasioni può rappresentare un ulteriore risparmio. La garanzia di 2 anni su telaio e componenti elettrici, estendibile a 3 anni registrando il prodotto online, aggiunge valore all’investimento. Il servizio post-vendita, gestito direttamente da FIIDO Europe con sede in Polonia, garantisce tempi di risposta rapidi e disponibilità di ricambi.

Conclusioni

Dopo aver usato per qualche giorno la Fiido C11, le conclusioni ci sembrano più che positive. Questa è un’e-bike versatile, affidabile e soprattutto confortevole, anche per noi che l’abbiamo stressata un po’.

Ci è sembrata particolarmente adatta a chi se ne serve quotidianamente ma non è di certo sbagliato acquistarla se si ritene opportuno usarla per la passeggiata domenicale.

Ci ha sorpreso la potenza del suo motore, sebbene la stazza della bicicletta sia di dimensioni generose. L’autonomia è ottimale per ogni tipologia di percorrenza e la semplicità di guida tra le migliori mai testate fino ad ora. Il telaio è una vera gioia per chi ama ottimizzare gli spazi, in quanto si può praticamente smontare senza perdere troppo tempo. In breve, l’acquisto di questa FIIDO C11 è ampiamente consigliato.

La FIIDO C11 rappresenta un punto di equilibrio quasi perfetto tra prezzo, prestazioni e qualità costruttiva nel segmento delle e-bike urbane sotto i 1000€. Dopo settimane di test intensivo e centinaia di chilometri percorsi, posso affermare che si tratta di un prodotto maturo, ben progettato e affidabile. I piccoli difetti riscontrati sono ampiamente compensati dai numerosi pregi e dall’eccellente rapporto qualità-prezzo.

La consiglierei senza esitazioni a chi cerca una e-bike per il commuting quotidiano, a chi vuole riscoprire il piacere di pedalare senza la fatica eccessiva, e a chi desidera un mezzo di trasporto ecologico ed economico per la città. Il design step-through la rende accessibile davvero a tutti, mentre la dotazione tecnica soddisfa anche gli utilizzatori più esigenti. Se dovessi riassumere la FIIDO C11 in tre parole, direi: pratica, affidabile, conveniente. In un mercato sempre più affollato, riesce a distinguersi per sostanza più che per apparenza, e questo è esattamente quello che serve a chi usa la bici come mezzo di trasporto principale.