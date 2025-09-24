Ad
Apollo A6000, l’Amiga 68k più potente di sempre ritorna

scritto da Margherita Zichella
Apollo presenta l’A6000, il computer Amiga 68k più potente di sempre, compatibile con software Amiga, Atari e vecchio MacOS.

Quarant’anni dopo i suoi giorni di gloria, il nome Amiga riesce ancora a evocare ricordi vividi e un pizzico di emozione tra chi ha vissuto quell’epoca e chi l’ha scoperta in un secondo momento. Oggi a riportarlo sotto i riflettori è Apollo, un’azienda tedesca che da anni lavora attorno al mito Commodore. La sua nuova creatura si chiama A6000 e non è un semplice omaggio nostalgico: è un computer costruito per essere il più potente mai compatibile con l’architettura Amiga 68k, un progetto che punta a offrire la sensazione autentica di un’Amiga moderna, senza scorciatoie o compromessi.

 

Il mito Amiga rinasce con l’A6000: potenza e compatibilità massima

Il cuore di questo sistema è l’AC68080, una versione in FPGA del celebre processore Motorola 68000. Dietro c’è un lavoro durato quasi dieci anni, durante i quali Apollo ha studiato a fondo il comportamento del chipset originale, lo ha ricostruito con precisione, ne ha eliminato i difetti storici e ha aggiunto capacità che all’epoca erano soltanto desideri irrealizzabili. Grazie a questa architettura, l’A6000 riesce a garantire piena compatibilità con il software Amiga, ma con una potenza che lascia alle spalle i limiti dell’hardware tradizionale.

L’aspetto non tradisce le origini. Il case richiama l’Amiga 600 del 1992, ma con linee aggiornate e una struttura stampata in 3D che unisce memoria e innovazione. La tastiera è meccanica, robusta e progettata per durare, mentre all’interno non mancano quantità di memoria che trasformano l’esperienza d’uso in qualcosa di familiare e allo stesso tempo sorprendente. Tutto è pensato per essere pronto fin dal primo avvio, grazie a una CompactFlash con ApolloOS già installato.

Nonostante il forte legame con il passato, il sistema guarda al presente con connessioni moderne e un corredo di accessori che lo rendono utilizzabile senza alcuna preparazione. La vera sorpresa, però, sta nella sua versatilità: l’A6000 non si limita al mondo Amiga, ma permette di eseguire software Atari basato su processori Motorola e persino vecchie versioni di MacOS. È come se più universi paralleli del retrocomputing trovassero finalmente un punto di incontro nello stesso dispositivo.

Il primo lotto, prodotto in soli quaranta esemplari per celebrare l’anniversario dell’Amiga, è scomparso in un lampo. A partire da ottobre sarà possibile ordinare nuove unità, con un prezzo che, per chi conosce il mercato dei modelli originali, suona quasi come una promessa di accessibilità.

Margherita Zichella

Nata a Roma l'11 aprile del 1983, diplomata in arte e da sempre in bilico tra comunicazione scritta e visiva.