Android: arriva una novità che semplifica la sezione delle foto

Chi utilizza quotidianamente lo smartphone sa bene quanto sia centrale la gestione delle immagini all’interno del sistema operativo. A tal proposito, Google ha deciso di intervenire su uno degli strumenti più usati ma anche più criticati negli ultimi anni: il Selettore di Foto. La funzione, introdotta inizialmente con Android 13 e successivamente resa disponibile anche sulle versioni precedenti, nasce con l’obiettivo di garantire maggiore controllo agli utenti. Attraverso tale strumento, infatti, è possibile condividere immagini o video con le app senza concedere loro accesso completo alla galleria. Una soluzione che rafforza la privacy e consente di limitare la visibilità dei file personali, ma che fino ad oggi era penalizzata da una mancanza significativa: l’assenza di un sistema di ricerca interno. Le cose però stanno per cambiare.

Google: ecco cosa cambia per il settore delle foto su Android

Con l’aggiornamento di sistema di Google Play rilasciato ad agosto 2025, il limite viene finalmente superato. La novità più rilevante è rappresentata dall’introduzione di una barra di ricerca direttamente nell’interfaccia del selettore. Tale modifica non si traduce soltanto in un miglioramento dell’usabilità, ma cambia radicalmente il modo in cui si interagisce con i propri contenuti. Invece di scorrere manualmente centinaia di miniature alla ricerca dello scatto giusto, ora basta inserire una parola chiave per ottenere risultati mirati in pochi istanti.

Il sistema non si limita a un’indicizzazione dei file locali: la vera forza risiede nell’integrazione con Google Foto. Opzione che estende le possibilità della ricerca. Grazie al riconoscimento automatico già sperimentato da milioni di utenti, è possibile individuare un’immagine digitando il nome di una persona, un luogo o un oggetto.

Allo stesso tempo, l’aggiornamento interviene anche sulla sezione Collezioni, riorganizzandone la struttura. I contenuti vengono ora suddivisi tra “Da questo dispositivo” e “Dalle tue app”. Un accorgimento che distingue in modo chiaro le fotografie personali da quelle generate automaticamente dai software installati. Il risultato è una galleria più ordinata, meno caotica e quindi più funzionale. È evidente che Google punta verso un’esperienza sempre più intelligente e integrata. Tale ultimo aggiornamento segna un tassello importante in un percorso che ridefinisce il rapporto tra utente, smartphone e memoria digitale.