Esselunga PREZZI HOT: promo WOW su modello Xiaomi IMPERDIBILE

Da Esselunga le promozioni sembrano magia. L’atmosfera è leggera, piena di promo e soprattutto di occasioni che fanno venire voglia di fermarsi un attimo in più tra gli scaffali. Non servono occhi esperti o ricerche infinite: Esselunga ha selezionato proposte che sanno già conquistarvi, con il design ed il costo, al primo sguardo. È come se qualcuno avesse deciso di trasformare la tecnologia e gli accessori in piccole gioie quotidiane. E così, invece di pensare a spese complicate o prodotti che si usano una volta e poi finiscono in un cassetto, vi trovate davanti a scelte che davvero hanno senso. Lo store sa cosa proporvi, sta solo a voi saperne approfittare come si deve!

Promo Xiaomi TOP da Esselunga

La star assoluta delle offerte di Esselunga è lo Xiaomi Redmi Note 13. Questo Redmi vi regala un display da 6,67 pollici, processore Snapdragon 685, 8GB di RAM. Come se non fosse abbastanza ha una fotocamera tripla da 108+8+2 Mpixel, affiancata da una frontale da 16 Mpixel per selfie perfetti. Inoltre grazie alla ricarica rapida da 33W, in meno di una pausa siete di nuovo pronti a usare lo smartphone. Costo di questo smartphone tanto WOW? 159,00 €, un prezzo che da Esselunga lascia senza parole.

Esselunga propone anche smartwatch pratici e moderni, tablet ideali sia per lo studio sia per il relax, frullatori che trasformano frutta e verdura in pura allegria, robot da cucina che fanno sembrare semplice qualsiasi ricetta complicata e macchine per caffè che vi regalano l’aroma di un espresso quando volete. Grazie a Esselunga, la tecnologia incontra il piacere, e voi potete vivere le vostre giornate con un pizzico di entusiasmo in più. Attenzione alle scadenze!