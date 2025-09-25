Ad
giovedì, Settembre 25, 2025
giovedì, Settembre 25, 2025
NewsOfferteVolantini

Esselunga PREZZI HOT: promo WOW su modello Xiaomi IMPERDIBILE

Con Esselunga scoprite promozioni su tecnologia e casa che uniscono praticità e stile per rendere ogni momento più semplice e divertente.

scritto da Rossella Vitale
Esselunga PREZZI HOT: promo WOW su modello Xiaomi IMPERDIBILE

Da Esselunga le promozioni sembrano magia. L’atmosfera è leggera, piena di promo e soprattutto di occasioni che fanno venire voglia di fermarsi un attimo in più tra gli scaffali. Non servono occhi esperti o ricerche infinite: Esselunga ha selezionato proposte che sanno già conquistarvi, con il design ed il costo, al primo sguardo. È come se qualcuno avesse deciso di trasformare la tecnologia e gli accessori in piccole gioie quotidiane. E così, invece di pensare a spese complicate o prodotti che si usano una volta e poi finiscono in un cassetto, vi trovate davanti a scelte che davvero hanno senso. Lo store sa cosa proporvi, sta solo a voi saperne approfittare come si deve!

Codiciscontotech [qua su questo link per unirvi subito] e Tecnofferte [clicca qui su questo link ora] su Telegram vi portano promozioni Amazon irresistibili e codici sconto da afferrare subito. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni e fate del risparmio la vostra nuova routine quotidiana.

Promo Xiaomi TOP da Esselunga

La star assoluta delle offerte di Esselunga è lo Xiaomi Redmi Note 13. Questo Redmi vi regala un display da 6,67 pollici, processore Snapdragon 685, 8GB di RAM. Come se non fosse abbastanza ha una fotocamera tripla da 108+8+2 Mpixel, affiancata da una frontale da 16 Mpixel per selfie perfetti. Inoltre grazie alla ricarica rapida da 33W, in meno di una pausa siete di nuovo pronti a usare lo smartphone. Costo di questo smartphone tanto WOW? 159,00 €, un prezzo che da Esselunga lascia senza parole.

xiaomi esselunga promo

Esselunga propone anche smartwatch pratici e moderni, tablet ideali sia per lo studio sia per il relax, frullatori che trasformano frutta e verdura in pura allegria, robot da cucina che fanno sembrare semplice qualsiasi ricetta complicata e macchine per caffè che vi regalano l’aroma di un espresso quando volete. Grazie a Esselunga, la tecnologia incontra il piacere, e voi potete vivere le vostre giornate con un pizzico di entusiasmo in più. Attenzione alle scadenze!

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.