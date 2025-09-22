Xiaomi pronta al mega-evento del 24 settembre: tablet, smartwatch e dispositivi smart

Xiaomi event

Xiaomi si prepara a uno degli eventi più attesi del 2025. Il 24 settembre, infatti, l’azienda presenterà ufficialmente una gamma di prodotti che spazia dai tablet agli smartwatch, passando per auricolari e dispositivi smart per la casa. Durante una breve diretta streaming, la società ha mostrato alcune anteprime, confermando l’intenzione di allargare ulteriormente il proprio ecosistema tecnologico e rafforzare la strategia di crescita internazionale.

Un lancio globale tra i più ricchi dell’anno

Il protagonista dell’evento sarà lo Xiaomi Pad Mini, evoluzione del Redmi K Pad cinese. Si tratta di un tablet compatto e premium, con display da 8,8 pollici a risoluzione 3K e refresh rate da 165Hz, arricchito dal supporto HDR10+. Al suo interno troviamo il potente Dimensity 9400+, mentre la batteria da 7.500 mAh con ricarica rapida a 67W promette autonomia e tempi di ricarica contenuti. Con appena 326 grammi di peso e HyperOS 2 con funzioni AI, punta a essere il compagno ideale per studio, lavoro e intrattenimento.

Redmi Pad 2 Pro

Accanto al modello compatto arriva il più tradizionale Redmi Pad 2 Pro, pensato per chi preferisce i grandi schermi. Il pannello da 12,1 pollici 2.5K con refresh rate da 120Hz garantisce fluidità e nitidezza, ideale per la produttività e lo streaming. La batteria supporta la ricarica rapida da 45W, mentre l’attenzione resta su un rapporto qualità-prezzo competitivo.

Xiaomi Watch S4

Il settore smartwatch si arricchisce con lo Xiaomi Watch S4 (41mm), dal peso di soli 32 grammi. Lo schermo AMOLED da 1,32” unisce eleganza e leggibilità, mentre i sensori integrati coprono battito cardiaco, ossigenazione del sangue e qualità del sonno. Le modalità sportive sono numerose, con autonomia dichiarata fino a 8 giorni con uso moderato. Un wearable sottile, pensato per sportivi e utenti attivi.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro

Gli OpenWear Stereo Pro si distinguono per il design open-ear, che lascia percepire i suoni ambientali senza rinunciare a una qualità audio di alto livello. Il sistema multi-driver combina woofer dinamico, doppio tweeter e driver piezoelettrico, creando un’esperienza sonora ricca e dettagliata. L’autonomia è di 8,5 ore, mentre la certificazione IP54 assicura resistenza a polvere e schizzi, rendendoli perfetti per attività sportive e all’aperto.

Xiaomi Smart Band 10

Arriva anche la nuova Smart Band 10 Ceramic White Edition, fitness tracker con schermo AMOLED da 1,72 pollici e 1500 nit di luminosità. Certificazione 5ATM per il nuoto, monitoraggio continuo di battito e SpO2 e ampia suite di funzioni per il benessere quotidiano la rendono la proposta ideale per chi cerca semplicità ed efficienza.

Xiaomi Smart Camera C701

Sul fronte sicurezza debutta la Xiaomi Smart Camera C701, con registrazione in 4K e funzioni di tracking avanzato per persone e animali. Non manca la modalità privacy, che permette di disattivare temporaneamente la registrazione, né l’integrazione con l’app Xiaomi Home.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro

Chiude la carrellata il nuovo Robot Vacuum 5 Pro, aspirapolvere smart con intelligenza artificiale per il riconoscimento degli oggetti e navigazione ottimizzata. La stazione di pulizia automatica riduce al minimo la manutenzione, mentre il sistema adatta la pulizia a superfici e ostacoli per una gestione intelligente della casa.

Un ecosistema sempre più completo

L’evento del 24 settembre si prospetta come una tappa fondamentale per Xiaomi, che mira a coprire tutte le esigenze del consumatore moderno, dalla mobilità all’intrattenimento, dal fitness alla smart home. Non solo smartphone, quindi, ma un vero ecosistema che punta a competere con i giganti del settore.