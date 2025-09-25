Blue Origin lancia NS-35 con 40 esperimenti studenteschi

Il cielo del Texas si è acceso come in un momento sospeso tra realtà e futuro, quando il razzo New Shepard di Blue Origin ha lasciato la sua scia argentata durante il trentacinquesimo volo suborbitale della compagnia. Questa volta, nessun turista a bordo e nessun volto noto: la missione NS-35 ha portato con sé oltre quaranta esperimenti scientifici, molti dei quali ideati da studenti coinvolti nella NASA TechRise Student Challenge. Per questi ragazzi e ragazze, vedere le proprie idee librarsi nello spazio significa trasformare concetti nati tra i banchi di scuola in dati reali, raccolti in un ambiente inaccessibile fino a poche decadi fa. È un’esperienza che unisce la curiosità con la concretezza della scienza, mostrando come passione e studio possano trovare applicazione anche oltre l’atmosfera terrestre.

Il Texas ospita il trentacinquesimo volo scientifico del razzo Blue Origin

Il New Shepard ha seguito la consueta traiettoria suborbitale, superando la linea di Kármán a cento chilometri di altezza, segnando il confine simbolico con lo spazio. Dopo sette minuti e mezzo, il primo stadio è rientrato a pochi chilometri dalla rampa di lancio, mentre la capsula, separatasi dal razzo, ha continuato la discesa sotto tre grandi paracadute, toccando terra poco dopo il decimo minuto dal decollo. Il percorso verso il successo non era scontato: i tentativi precedenti, programmati per il 23 e il 26 agosto, erano stati annullati a causa di problemi tecnici, e solo dopo controlli meticolosi sull’avionica il via libera ha permesso il decollo definitivo, regalando sollievo e entusiasmo a studenti, ricercatori e appassionati di spazio.

Pur essendo noto anche per i voli turistici che hanno portato nello spazio personalità come William Shatner, il programma New Shepard dimostra con NS-35 come il razzo sia una piattaforma affidabile per la ricerca scientifica, in grado di trasportare esperimenti complessi e di accumulare dati utili per decine di discipline. Con questo lancio, il numero totale di payload trasportati ha superato quota duecento, confermando il ruolo del veicolo come strumento versatile, capace di coniugare formazione, tecnologia e sperimentazione in un’unica esperienza. Il Texas si conferma così un laboratorio a cielo aperto, dove le idee nate tra banchi di scuola e laboratori si trasformano in realtà osservabili, aprendo scenari concreti per la ricerca suborbitale e il futuro dell’esplorazione spaziale.