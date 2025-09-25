Amazfit Balance 2 XT arriva in Italia: sport, autonomia e prezzo contenuto

Hai mai desiderato uno smartwatch che segua il tuo ritmo, che tenga il passo delle tue corse, delle tue camminate in montagna, delle esplorazioni in città, senza doverlo ricaricare ogni sera? Amazfit sembra aver ascoltato queste richieste: con il suo nuovo Balance 2 XT, porta in Italia un dispositivo che mette insieme molte delle caratteristiche migliori del Balance 2 originale, ma lo fa con qualche concessione, per renderlo più accessibile.

Pur non essendo stato annunciato ufficialmente (o almeno non con sfarzo), Balance 2 XT è già comparso sugli scaffali di catene come MediaWorld ed Euronics. Il prezzo indicativo è intorno ai 199-200 €, in una sola colorazione (Black), e sembra già perfetto per chi vuole un wearable completo, ma non vuole il top della gamma assoluta.

Cosa cambia e cosa resta

Dal punto di vista tecnico Balance 2 XT eredita molte delle caratteristiche chiave del Balance 2: il display AMOLED da 1,5-pollici con ottimo rapporto visivo, la risoluzione 480×480, l’interfaccia focalizzata sullo sport, numerose modalità di allenamento, GPS a doppia banda compatibile con diversi sistemi satellitari, e autonomia dichiarata molto buona (circa 21 giorni in uso “standard”).

In cosa il modello 2 XT prevede dei tagli per contenere il prezzo

Manca qualche dettaglio premium che si trova nel modello Balance 2 originale: materiali leggermente meno pregiati, forse qualche funzione extra che richiede hardware più costoso, ma per molti utenti queste differenze non saranno decisive. Quello che resta è l’esperienza base: uno smartwatch che sa sostenere allenamenti, monitorare sonno, frequenza cardiaca, attività quotidiane, con precisione e autonomia che non costringe a ricariche frequenti.

Un punto che piace, almeno per ora, è che il prezzo è abbastanza competitivo, specie per chi cerca qualcosa di ben bilanciato senza salire nella fascia premium. Se pensi a un orologio sportivo che duri, che sia affidabile e che non sembri un gadget che usi solo qualche mese, Balance 2 XT potrebbe essere la scelta giusta.

In definitiva, Balance 2 XT non è la rivoluzione assoluta, ma è una mossa intelligente: mantenere molte caratteristiche di punta, sacrificare poco, offrire tanto. Per chi pratica sport, per chi usa lo smartwatch tutto il giorno, e per chi lo desidera come compagno urbano più che come strumento di nicchia, è un affare che merita considerazione.