Xiaomi 17 Pro e Pro Max: nuove rivelazioni sul comparto fotografico

Le prime anticipazioni sui prossimi modelli Xiaomi, il 17 Pro e il 17Pro Max, hanno iniziato a fare emergere un quadro più chiaro sul comparto fotografico. Dopo la decisione di saltare la serie 16 per allinearsi agli iPhone di Apple, l’azienda punta a rafforzare la sua presenza nel settore premium con soluzioni fotografiche avanzate. Nei teaser ufficiali diffusi nelle scorse settimane, il modulo posteriore appariva imponente e arricchito da un display secondario, ma le immagini avevano generato qualche perplessità. Sembrava infatti che fossero presenti soltanto due lenti principali affiancate da un piccolo sensore. Ciò aveva alimentato il timore di un ridimensionamento delle prestazioni fotografiche rispetto agli standard attuali.

Xiaomi punta su un modulo fotografico completo e differenziato

Le ultime indiscrezioni, invece, offrono un quadro molto più rassicurante. Sia Xiaomi 17 Pro che il 17Pro Max saranno equipaggiati con un sistema a tre fotocamere, considerato ormai la base per qualunque smartphone di fascia alta. La configurazione comprenderà una fotocamera principale da 50MP con apertura f/1,67, in grado di garantire scatti luminosi e definiti in gran parte delle condizioni. A questa si affiancherà una lente ultra-grandangolare con focale da 17mm, pensata per catturare paesaggi e prospettive più ampie.

La vera differenza tra i due modelli sarà però nella gestione della telecamera. Sul Xiaomi 17 Pro il teleobiettivo offrirà uno zoom ottico 5X con apertura f/3.0, mentre sul 17 ProMax la stessa focale da 115mm sarà abbinata a un’apertura più ampia f/2.6. Questo dettaglio tecnico non è secondario. In quanto un’apertura maggiore consente di catturare più luce, traducendosi in fotografie più nitide e meno rumorose, soprattutto in condizioni notturne.

Anche se restano da confermare altri parametri fondamentali, come le dimensioni effettive dei sensori e la risoluzione delle ottiche secondarie, è evidente che Xiaomi voglia mantenere alta la competizione. La decisione di differenziare i due modelli con un vantaggio per il Pro Max sembra rispecchiare la strategia dei grandi concorrenti, senza però penalizzare chi sceglierà la versione standard. Insomma, in attesa della presentazione ufficiale, le anticipazioni confermano che il marchio cinese ha tutte le carte in regola per competere con i giganti del settore e conquistare un pubblico sempre più esigente.