WhatsApp, troppi messaggi possono costare caro: fino a 516€ di multa

Inviare messaggi su WhatsApp è diventato un gesto istintivo, parte della vita di tutti i giorni. Basta un secondo per raggiungere amici, parenti o colleghi con testi, vocali e immagini. Dietro quella che appare come una semplice notifica però, si nasconde un aspetto spesso sottovalutato. Ovvero tanti messaggi possono trasformarsi in un peso psicologico e, nei casi estremi, in una vera e propria molestia.

WhatsApp e il confine tra dialogo e pressione psicologica

Viviamo in un’epoca di comunicazioni istantanee. Risposte veloci e raffiche di messaggi hanno sostituito la riflessione e la misura. WhatsApp, Telegram e le altre app di messaggistica infatti hanno reso i rapporti più diretti, ma anche più invasivi. La legge oggi riconosce che la quantità e la frequenza dei messaggi non sono un dettaglio irrilevante. Anzi, essi possono cambiare radicalmente il significato di una conversazione, trasformandola da dialogo a strumento di pressione.

Un caso recente, avvenuto nel 2025, ha fatto scuola. A Torre Annunziata, il Tribunale ha stabilito che l’invio insistente di messaggi fa parte del reato di molestie, anche senza minacce o insulti espliciti. Tutto è partito da un litigio familiare legato alla gestione di una casa estiva condivisa. Una delle parti, presa dalla rabbia, ha inviato ben 70 messaggi vocali alla cognata in soli trenta minuti. Non erano presenti offese dirette né minacce, ma la quantità e la frequenza hanno trasformato la chat in un assedio psicologico. La sentenza n. 385 del 3 marzo 2025 ha così stabilito che quell’insistenza costituiva “petulanza”. Ovvero termine con cui la legge indica un comportamento fastidioso e ossessivo. Risultato? Una condanna per molestie ai sensi dell’articolo 660 del Codice Penale, con ammenda fino a 516€.

WhatsApp e i nuovi limiti da rispettare

Questo episodio evidenzia come l’uso eccessivo di WhatsApp possa avere conseguenze legali concrete. Non serve insultare o minacciare. L’insistenza stessa, il bombardamento di notifiche, può diventare reato. La sentenza richiama quindi tutti a una maggiore consapevolezza. Anche nel digitale valgono le stesse regole di rispetto che guidano i rapporti faccia a faccia.