WhatsApp: interessanti novità sul fronte IA e Social Network

WhatsApp sta continuando il proprio lavoro di miglioramento ovviamente della propria applicazione, nello specifico di recente la società ha inserito all’interno dell’ultima beta sia per Android che di iOS delle nuove funzionalità che comprendono una più profonda integrazione con i social network e nello specifico con i profili dell’utente, insieme ad un miglioramento dell’integrazione con Meta AI, due cambiamenti che concorrono a rendere l’esperienza d’uso più fluida e personalizzata e allo stesso tempo a introdurre ovviamente interessanti novità in più.

Due aggiunte importanti

Nello specifico, adesso all’interno di WhatsApp è possibile collegare il proprio profilo Instagram tramite l’account Center, ciò consente di fatto di offrire una maggiore credibilità a tutti i profili che risultano collegati tutti insieme all’interno del centro account, un dettaglio certamente non di poco conto che già è disponibile per Instagram e Facebook, WhatsApp ora si introduce all’interno di questa possibilità e non è tutto, si può fare lo stesso infatti anche con Facebook che può essere collegato con WhatsApp, ovviamente l’aggiunta è facoltativa e sarà disponibile per tutti quando l’update arriverà a livello globale, accanto alle proprie informazioni personali appariranno dunque le icone di Instagram e Facebook.

Insieme a questa novità, approda anche una migliore integrazione con Meta AI, nello specifico d’ora in avanti ad esempio non sarà più necessario copiare e incollare un messaggio che magari vogliamo passare al vaglio dell’intelligenza artificiale, sarà possibile aprire direttamente una finestra di dialogo proprio con l’assistente di intelligenza artificiale sviluppato da Meta, ciò nello specifico permette di eliminare uno step in più che ovviamente va a rallentare l’esperienza d’uso.

Selezionando un messaggio, dunque sarà possibile permettere all’intelligenza artificiale di analizzarlo per capire alcune informazioni più profonde, ad esempio se si tratta di un’affermazione, oppure se ad esempio è presente una notizia, di verificare se quest’ultima è vera oppure è falsa, tutto semplice semplicemente selezionando il messaggio per poi chiedere a Meta AI.