Shell presenta EV-Plus: il fluido che rivoluziona le batterie delle auto elettriche

Il settore delle auto elettriche sta vivendo un momento di massima accelerazione. È infatti possibile assistere a progressi costanti non solo nell’autonomia, ma anche nei tempi di ricarica. In questo contesto arriva l’annuncio di Shell, che ha sviluppato un fluido innovativo in grado di trasformare il modo in cui i pacchi batteria vengono gestiti a livello termico.

Si chiama Shell EV-Plus ed è frutto della tecnologia proprietaria Gas-to-Liquid (GTL). Testato su un accumulatore da 34kWh, il sistema ha dimostrato che è possibile passare dal 10 all’80% di carica in appena 10 minuti, riducendo drasticamente i tempi oggi necessari. La chiave sta nella capacità del fluido di riempire tutti gli spazi interstiziali delle celle. Ciò garantisce un contatto diretto che permette di dissipare in maniera uniforme le elevate quantità di calore prodotte durante la ricarica rapida.

Shell EV-Plus migliora l’efficienza e apre la strada al futuro delle auto elettriche

A differenza delle soluzioni tradizionali, Shell EV-Plus non è conduttivo e consente di gestire correnti molto più alte senza rischi di instabilità termica o riduzione della durata complessiva delle batterie. In pratica, si ottiene un sistema sicuro, efficiente e pronto a sostenere le potenze sempre maggiori che i moderni caricatori mettono a disposizione.

Secondo i dati diffusi dalla stessa Shell, l’applicazione di questo fluido termico in un’auto leggera e ben ottimizzata potrebbe consentire una velocità di ricarica pari a 24km di autonomia guadagnata per ogni minuto collegato alla colonnina. Un risultato straordinario se si considera che oggi la media è di circa 5km al minuto. Il vicepresidente esecutivo globale di Shell Lubricants, Jason Wong, ha sottolineato come questa tecnologia apra la strada a un’adozione più diffusa dei veicoli elettrici, unendo rapidità, sicurezza e convenienza.

Non si tratta però solo di una questione di velocità. In quanto un sistema di gestione termica di questo livello protegge le batterie da surriscaldamenti pericolosi e da eventi avversi, assicurando una vita utile più lunga.

Insomma, l’innovazione conferma che il futuro delle batterie non passa soltanto dallo sviluppo di nuove chimiche, ma anche da soluzioni intelligenti capaci di garantire stabilità e performance in tutte le condizioni di utilizzo. Con Shell EV-Plus si compie quindi un passo fondamentale verso una mobilità elettrica più pratica e accessibile. Cosa che dimostra come anche una multinazionale legata al petrolio possa contribuire a rivoluzionare il futuro della sostenibilità energetica.