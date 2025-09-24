RE:LIFE, nuova vita alle batterie delle auto elettriche

Le auto elettriche sono ormai diventate protagoniste del mercato delle quattro ruote e come ben sappiamo richiedono uno specifico processo di progettazione che include elementi come le batterie. L’obiettivo di molte realtà è quello di trovare una soluzione valida per poter dargli una seconda vita.

A tal proposito, non possiamo non parlare di Moon Power. Realtà che ha deciso di mettersi al lavoro su un importante progetto. Per chi non la conoscesse, Moon Power è controllata da Porsche Holding. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni in merito al progetto denominato RE:LIFE.

RE:LIFE punta a dare una seconda vita alle batterie

Si sente sempre più spesso parlare di inquinamento ambientale e dell’obiettivo di trovare soluzioni valide che possano contribuire a una netta riduzione. Proprio per questo motivo, ad oggi sono tante le realtà che puntano a contribuire e tra queste c’è Moon Power.

Quest’ultima, nei giorni scorsi, ha reso noto di aver dato il via alla produzione in piccola serie di RE:LIFE. Di cosa si tratta? RE:LIFE attira particolarmente l’attenzione perché si tratta di un innovativo sistema di accumulo modulare progettato per riutilizzare le batterie dei veicoli elettrici che alla base montano la piattaforma MEB.

E’ bene ricordare nuovamente che RE:LIFE ha come obiettivo l’estensione del ciclo di vita delle batterie delle auto elettriche e, dunque, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio sistema di stoccaggio. In che modo? L’innovazione riguarderebbe proprio la capacità di accumulare energia elettrica utilizzando le batterie non più utilizzate.

Ad oggi le realtà che hanno obiettivi simili sono anche altre. Moon Power non è l’unica attualmente attiva in progetti che puntano a riutilizzare le batterie dato che nel progetto sono direttamente interessati anche Pramac Deutschland e B-ON. Simili iniziative non fanno altro che lasciar ben sperare. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ai futuri progetti.