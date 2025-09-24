Ecovacs Winbot W2S Omni: il robot lavavetri che pulisce anche i bordi – Recensione

In un momento storico in cui quasi tutti gli utenti hanno disponibile un robot aspirapolvere, è arrivato il momento di guardare oltre, volgere lo sguardo verso la prossima automazione che si diffonderà a macchia d’olio: la pulizia automatica delle finestre. Ecovacs Winbot W2S Omni è il prodotto che può svoltarvi la vita, che vi aiuta a capire di avere la necessità di un dispositivo di questo tipo, nonostante non ci abbiate mai effettivamente pensato. Conosciamo da vicino il robot lavavetri Ecovacs Winbot W2S Omni, con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

https://www.youtube.com/watch?v=Ys4dI-W8kfo

Il design è raffinato, con linee pulite e minimali, il corpo è squadrato, ma infarcito di elementi circolari atti a creare la giusta armonia visiva. La stessa colorazione, nel giusto mix tra bianco e grigio scuro, accresce l’eleganza del prodotto, rendendolo moderno, oltre che perfettamente adatto a tutti gli ambienti delle nostre abitazioni (o uffici). All’interno della confezione potete trovare due componenti: la base multifunzionale (o stazione di pulizia all-in-one) e il robot da posizionare direttamente sul vetro, collegati da cavo composito due-in-uno con cavo di sicurezza e di alimentazione (un comodo riavvolgi-cavo presente sulla stazione permette di riavvolgerlo rapidamente, con ingombro minimo) e resistenza alla trazione fino a 100kg. Una configurazione estremamente apprezzata perché limita il peso che si carica sul vetro, offrendo allo stesso tempo versatilità e facilità di utilizzo.

La stazione ha un peso di 5,2kg, non è leggerissima, ma è stata corredata con una comoda maniglia che ne facilita lo spostamento, oltretutto risulta essere decisamente stabile e utilizzabile anche in situazioni estreme (ricordiamo la forza di aspirazione superiore a 800N). Una componente fondamentale che svolge vari compiti: pannello di controllo della pulizia, stazione di ricarica, supporto e anche custodia portatile, un all-in-one che adempie perfettamente ai propri compiti, senza rinunce o limitazioni particolari, sempre con un occhio all’estetica e al design, mantenendo il continuum con il robot lavavetri stesso.

Specifiche tecniche e funzionalità

Le principali innovazioni le troviamo nella tecnologia, Ecovacs Winbot W2S Omni è il primo con panno TruEdge, per la migliore pulizia di bordi e angoli, grazie anche al potenziamento della pulizia con la nebulizzazione con triplo ugello ad ampio getto. La resa è di altissima qualità, si raggiungono prestazioni di livello superiore, senza il minimo sforzo per l’utente, e una totale assenza di macchie sull’area pulita. La tecnologia TruEdge è proprio il fiore all’occhiello del prodotto, sviluppata internamente all’azienda, può rilevare in modo intelligente i bordi delle finestre, nel momento in cui vi si avvicina, il prodotto abbassa attivamente il panno raggiungendo una velocità di 200 giri al minuto per una pulizia più approfondita dell’area (e con un solo passaggio). Il tutto viene condito dalla modalità di pulizia quad-edge, raggiungendo una precisione da bordo a bordo di 1,1 cm, anche grazie a cingoli antiscivolo ad alta trazione resistenti all’usura, capaci di superare senza problemi ogni tipo di ostacolo per la massima copertura.

La nebulizzazione è stata migliorata rispetto alle generazioni precedenti, con l’Ecovacs Winbot W2S Omni parliamo di un triplo ugello ad ampio getto, efficiente e efficace, con una pressione dell’acqua aumentata del 100% e copertura temporale del 90%, in combinazione con il panno umido, per la perfetta pulizia della superficie con una sola passata, anche con sporco ostinato. All’interno del robot troviamo un serbatoio d’acqua da 80ml (capacità aumentata del 30%), la cui autonomia è di circa 55 metri quadrati (pulizia continuativa), un incremento di capacità del 30% e della portata di pulizia del 27%.

La navigazione sulla superficie viene affidata alla tecnologia WIN-SLAM 4.0, perfetta la pianificazione dei percorsi di pulizia (molto efficiente e efficace), a cui si aggiunge comunque la possibilità di personalizzazione da parte dell’utente direttamente dall’applicazione mobile, potendo scegliere tra varie modalità di pulizia, atte a soddisfare ogni singola esigenza (Pulizia intensiva, pulizia bordi, pulizia a fondo, profonda o veloce). Non preoccupatevi che il robot possa scivolare durante i propri spostamenti sul vetro, è dotato di un sistema di arrampicata intelligente, alimentato da cinghia asincrona aggiornata, resistente all’acqua e all’attrito, pronto a garantire movimento stabile, affidabile e senza slittamenti, anche durante la pulizia a umido. La ruota motrice posta all’esterno, rispetto al panno, tende a ridurre al minimo il contatto con l’acqua, garantendo una maggiore stabilità durante ogni spostamento.

Sistema di controllo

Il controllo di ogni operazione dell’Ecovacs Winbot W2S Omni può avvenire direttamente dal pannello posto nella parte superiore della stazione all-in-one, dove trovano posto alcuni pulsanti fisici (avvolgitore automatico del filo, accensione/spegnimento, avvio/pausa, selettore della modalità di pulizia o ritorno al punto di partenza), ma soprattutto tramite l’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS.

La sua interfaccia è estremamente semplificata, risulta essere adatta anche per gli utenti alle prime armi che si stanno avvicinando al mondo Ecovacs per la prima volta. Al suo interno troviamo un’altissima possibilità di personalizzazione, tutto organizzato in menù chiari, facilmente raggiungibili e con una grafica moderna, fresca e sapientemente studiata. E’ proprio la personalizzazione e la possibilità di avviare pulizie ad hoc, adattandole alle varie situazioni, uno dei suoi punti di forza risultando un prodotto versatile e adatto sostanzialmente a tutti.

Conclusioni

In conclusione Ecovacs Winbot W2S Omni ha ampiamente superato le nostre aspettative, risultando una soluzione completa, funzionale ed in grado di pulire perfettamente ogni finestra, senza alcuna difficoltà. La resa è eccellente, con l’aggiunta della presenza di una stazione all-in-one completa, che lo rende anche facilmente trasportabile da una stanza all’altra per la pulizia di altre superfici. La tanta tecnologia installata al suo interno dimostra quanto Ecovacs stia lavorando bene nel settore, risultando allo stesso tempo diversi passi più avanti di tutti gli altri competitors. Come vi abbiamo anticipato all’inizio della nostra recensione, Ecovacs Winbot W2S Omni è quel prodotto che non pensate di volere (o di cui aver bisogno), ma se lo provate, vi domanderete come avete fatto senza di lui fino ad ora.

Il prodotto può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale di Ecovacs a un prezzo di listino, nella variante Omni recensita (quindi con stazione all-in-one inclusa), di 599 euro.