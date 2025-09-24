Google : tanti saluti a Nest in favore di Home

Per chi non lo sapesse il marchio adottato da Google, Nest, arriva direttamente da un ex ingegnere di Apple che dopo aver abbandonato la casa madre a sviluppato questo brand come un termostato digitale smart in grado di offrire funzionalità mai viste prima, termostato di successo al punto che Google ha deciso poi di acquistarlo qualche anno dopo per trasformarlo in qualcosa di molto più ampio in grado di gestire l’intera domotica dell’abitazione, a distanza di qualche anno da questo passo decisamente importante potremmo però dire addio in via definitiva a questo marchio.

Nello specifico, tale indiscrezione viene lanciata dai ragazzi di 9to5google, I quali hanno analizzato l’ultima versione di Google Home, la 3. 41, intercettando la dicitura “Google Home Speaker” ti andrebbe a sostituire l’attuale presente come Google Nest che fa da prefisso poi ai vari prodotti acquistati, un cambiamento non troppo pubblicizzato da Google ma che in molti effettivamente si aspettavano.

Nulla di nuovo

Di fatto si tratta della prima avvisaglia che qualcosa sta per cambiare nonostante Google non abbia pubblicizzato in modo esplicito tale cambiamento, questo però potrebbe essere un primo elemento per capire che ci troviamo davanti alla possibile estinzione del marchio Nest, una cosa che effettivamente poteva essere pronosticata dal momento che Google non è nuova a questi cambiamenti poiché non è mai stata troppo affidabile da questo punto di vista, spesso la società infatti ha cambiato determinati nomi alle volte senza un motivo evidente, in questo caso la motivazione potrebbe essere legata ad una questione di scarsa resa in termini di volumi di vendite.

Per un periodo l’idea di Google fu quella di utilizzare Nest come punto di riferimento, a quanto pare però i piani sembrano essere cambiati e l’azienda punterà maggiormente sul riferimento Google Home, ovviamente non rimane che attendere i prossimi mesi per capire com’è la società intende gestire questa transizione verso qualcosa che evidentemente ritiene più giusto e suo.