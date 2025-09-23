Xiaomi 17 debutta il 25 settembre con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Quando Xiaomi annuncia ufficialmente la data di lancio di una nuova serie, l’entusiasmo tra gli appassionati cresce. E così è stato anche questa volta: il 25 settembre segnerà la presentazione dei nuovi Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Un evento che segna un salto generazionale importate per l’azienda, che decide di saltare il numero 16 e puntare tutto sul “17” — una scelta che non è solo estetica ma anche strategica.

Come cuore pulsante della nuova linea ci sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm che promette prestazioni elevate, consumi più bilanciati e un salto netto nella fluidità. Xiaomi ha confermato che questi telefoni saranno i primi a supportarlo, il che significa che la serie 17 rappresenta un momento di innovazione non solo per Xiaomi ma per l’intero panorama Android.

Cosa cambierà davvero con Xiaomi 17

A livello di schermo, la nuova serie porta aggiornamenti importanti: i modelli standard avranno display OLED da circa 6,3 pollici con bordo sottile e risoluzione 2K; il Pro Max salirà a circa 6,8 pollici. Ma il pezzo forte è la “Magic Back Screen” che appare sui Pro e Pro Max: uno schermo secondario integrato nella zona posteriore accanto alla fotocamera, utile per notifiche, widget, controllo della musica, e soprattutto come mirino per selfie con la fotocamera posteriore.

Le batterie sono generose, con cifre che si aggirano attorno ai 7.000-7.500 mAh nei modelli più grandi, e si parla anche di supporto a ricarica veloce via cavo da 100W grazie al protocollo PPS. Sul fronte fotografico, i Pro includeranno ottiche raffinate con sensori da 50 MP, ultra-wide e teleobiettivi, oltre alla partnership con Leica per la calibrazione immagine. Il software dovrebbe essere HyperOS 3 su base Android 16, con miglioramenti nell’interfaccia e nell’efficienza energetica.

C’è poi la dimensione del design: estetica pulita, cornici sottili e cura nei dettagli, specialmente nella parte fotografica. L’esperienza dovrebbe fare la differenza, non solo nelle specifiche. In termini di prezzo, Xiaomi sembra voler mantenere il modello base il più accessibile possibile rispetto alle generazioni passate, anche se i Pro Max saranno chiaramente premium.