martedì, Settembre 23, 2025
Apple apre le porte dei laboratori dove nascono gli AirPods

Tra camere anecoiche, strumenti vintage e audio spaziale: un viaggio nel cuore sonoro di Apple.

scritto da Manuela Poidomani
In occasione del lancio degli AirPods Pro 3, Apple ha concesso un raro sguardo dietro le quinte dei suoi laboratori audio. Il giornalista Billy Steele di Engadget è stato tra i pochissimi ad avere accesso esclusivo ai centri di ricerca di Cupertino. I luoghi dove l’innovazione incontra l’ossessione per il suono. La visita è avvenuta durante l’eventoAwe Dropping”, che ha visto anche l’annuncio di quattro nuovi iPhone e diversi modelli di Apple Watch. Ma la vera protagonista è stata la ricerca audio. Un elemento chiave per l’identità dei prodotti Apple.

Il suono secondo Apple: tra fedeltà, emozione e ossessione per il dettaglio

I laboratori in questione sono tutto fuorché convenzionali. Al loro interno si trovano camere anecoiche dove il silenzio è assoluto, studi di registrazione completi di strumenti musicali e il celebre Fantasia Lab. Quest’ultimo è un ambiente sferico pieno di speaker, creato per testare la resa sonora in ogni direzione e perfezionare tecnologie come la cancellazione attiva del rumore (ANC). È qui che nascono quelle sfumature sonore che hanno reso celebri gli AirPods Pro e gli speaker dei MacBook. Apprezzati proprio per il loro equilibrio tra chiarezza e profondità.

Apple non vuole semplicemente riprodurre il suono. Ma vuole raccontare una storia con ogni nota. Ed è proprio per questo che non si accontenta di realizzare speaker “neutri”, come spesso richiesto dagli audiofili. Nei laboratori, un team di esperti ascolta ore e ore di contenuti in tutti i formati possibili – stereo, mono, surround, Dolby Atmos – alla ricerca di un profilo sonoro che sia insieme fedele e coinvolgente. L’obiettivo è offrire un suono capace di emozionare, senza tradire l’intenzione dell’artista.

La visita ha rivelato anche un curioso dettaglio storico. Una delle prime “attrazioni” è un impianto Hi-Fi vintage, regalato anni fa da Steve Jobs al team audio. Apple lo conserva come una reliquia e come fonte d’ispirazione, simbolo dell’amore profondo del fondatore per la musica. Tuttavia, nessuna foto o descrizione è stata concessa, lasciando quel dettaglio quasi come un piccolo segreto custodito nel cuore di Apple.

