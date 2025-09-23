Xiaomi 15T, una foto svela le specifiche tecniche chiave

Xiaomi si prepara al lancio ufficiale dei suoi nuovi modelli, Xiaomi15T e il 15T Pro, previsto per il 24 Settembre. A pochi giorni dall’evento, una foto “rubata” diffusa in rete ha anticipato alcune specifiche chiave del dispositivo base. L’immagine mostra la pellicola protettiva che avvolge lo smartphone, con stampate le principali caratteristiche tecniche.

Xiaomi 15T Pro con chip Dimensity 9400+: potenza al top

Il cuore di Xiaomi 15T sarà il chipset Dimensity 8400-Ultra, già visto su Poco X7 Pro. Lo smartphone si distinguerà per un display AMOLED da 6,83” con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, superando in dimensioni sia il PocoX7Pro che il precedente 14T. Lato autonomia, il nuovo modello avrà una batteria da 5.500mAh con ricarica rapida da 67W, offrendo 500mAh in più rispetto alla generazione passata. Un aumento che promette maggiore durata senza sacrificare tempi di ricarica contenuti. La pellicola conferma anche la presenza delle lenti Leica Summilux. Un segno che la collaborazione con il marchio tedesco continuerà a caratterizzare il comparto fotografico di fascia alta.

Se il 15T punta sull’equilibrio tra prestazioni e autonomia, la variante Pro è pensata per chi cerca il massimo della potenza. Secondo i benchmark di Geekbench, lo Xiaomi 15T Pro sarà infatti alimentato dal chipset Dimensity 9400+, lo stesso del Redmi K80 Ultra. Un dettaglio che conferma la volontà del brand di offrire un dispositivo capace di competere con i modelli più esigenti del mercato.

Nei prossimi giorni, l’ azienda intensificherà la campagna promozionale sui social per alimentare l’attesa attorno all’evento. Mancano ancora alcune informazioni dettagliate sulle fotocamere, ma la conferma delle lenti Leica lascia intendere un comparto fotografico di alto livello. Considerate le informazioni pervenute fino a questo momento, è probabile che il brand voglia puntare su un hardware avanzato, una batteria capiente, e un display generoso con particolare attenzione alla fotografia. Insomma, con queste premesse, Xiaomi 15T e 15TPro si preparano a essere protagonisti della stagione autunnale, rafforzando la posizione del marchio in un mercato sempre più competitivo.