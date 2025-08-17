POCO X7 Pro costa pochissimo su Amazon: lo sconto è PAZZESCO

Nessuno si sarebbe mai immaginato di poter risparmiare così tanto sull’acquisto di uno smartphone di fascia media, la promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di ogni consumatore fa sognare con un rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole. Oggi potete mettere le mani su POCO X7 Pro spendendo davvero molto poco.

Il processore è MediaTek Dimensity 8400 Ultra, un octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 3,25GHz, passando anche per la presenza di una GPU Mali-G720 MC7, come 12GB di RAM, ottimi per multitasking e l’utilizzo simultaneo di più applicazioni, ed una memoria interna che può raggiungere un massimo di 512GB (ma attenzione, non è espandibile). Il display è da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione di 1220 x 2712 pixel, ed anche una densità di 446 ppi, sempre ricordando la presenza di un refresh rate a 120Hz, utilissimo per godere di una fluidità nettamente superiore al normale.

Lo smartphone ha dimensioni complessivamente nella media, essendo comunque in grado di raggiungere un peso di 195 grammi, con 160,75 x 75,24 x 8,29 millimetri di spessore complessivi.

POCO X7 Pro, la promozione Amazon da sogno

Dovete subito approfittare dell’ottimo sconto che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di POCO X7 Pro, difatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare lo smartphone a soli 309,90 euro, quando in realtà il suo prezzo, per la variante in oggetto, sarebbe stato di 399,90 euro. Ordinatelo subito premendo questo link.

All’interno della confezione troverete quasi tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, ciò che manca è il caricabatterie, cosa molto comune purtroppo nell’ultimo periodo, anche se lo smartphone supporta ricarica rapida fino a 90W.