Ad
martedì, Settembre 23, 2025
martedì, Settembre 23, 2025
ApprofondimentiNewsScienza e Tecnologia

Dai campi elettrici ai transitor atomici

I Transitor del futuro: nuovo metodo promette di superare i limiti del silicio e aprire la strada a circuiti rivoluzionari

scritto da Ilenia Violante
transistor

Per anni la microelettronica ha inseguito la miniaturizzazione, inserendo più transistor in spazi sempre più ridotti. Oggi, con componenti larghi appena decine di atomi, il silicio mostra però i suoi limiti. Complessità produttiva, dispersioni di corrente e instabilità rischiano di frenare il progresso. Qui entrano in gioco i materiali bidimensionali, spessi un solo atomo, scelti per sostituire il silicio nei transistor del futuro.

Tra i più promettenti ci sono il disolfuro di molibdeno (MoS₂) e il diseleniuro di tungsteno (WSe₂). Questi semiconduttori ultrafini riescono a condurre elettricità in modo stabile anche a spessori infinitesimali. Possono funzionare come transistor di tipo n o p, elementi essenziali per logiche digitali. Finora, però, portarli dalla ricerca alla produzione è stato complicato. In quanto i metodi tradizionali richiedono alte temperature, camere a vuoto o manipolazioni manuali di nanosheet, con scarsa uniformità nei risultati.

Transistor 2D grazie ai campi elettrici

Uno studio pubblicato su Advanced Functional Materials descrive però una tecnica innovativa che sfrutta i campi elettrici per assemblare materiali 2D. Il processo parte dall’esfoliazione elettrochimica, un voltaggio inserisce grandi ioni tra gli strati di un cristallo, indebolendo i legami interni. Una successiva sonificazione separa i fogli atomici, sospesi in soluzione e con dimensioni superiori al micron, ben più grandi rispetto ai metodi meccanici tradizionali.

Il passo seguente è l’assemblaggio controllato. Elettrodi sagomati modellano il campo elettrico guidando i nanosheet tra contatti prestabiliti. Bastano 15 secondi per ottenere canali uniformi spessi 10nm, senza litografia o incisioni. I test hanno mostrato che con questa tecnica è possibile costruire porte logiche NAND e NOR, oltre a piccole memorie, i mattoni fondamentali dei processori. Tutto ciò con consumi ridotti e una stabilità sorprendente.

Per la prima volta, la prospettiva di circuiti oltre il silicio appare concreta. Non significa che smartphone e computer abbandoneranno presto questo materiale, ma la strada è segnata. Se applicata su scala industriale, questa tecnologia potrebbe inaugurare una nuova era, in cui i transistor atomici apriranno la via a dispositivi più potenti, efficienti e miniaturizzati.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !