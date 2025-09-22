Truffa phishing a fine settembre: attenti a questa mail ruba-soldi

Ogni truffa può far finire gli utenti nel baratro senza che neanche se ne accorgano. Oggi è il turno di due messaggi che purtroppo hanno colpito parecchie persone, facendogli perdere i dati personali improvvisamente. In basso trovate il primo.

Nuova truffa e problemi per gli utenti: ecco cosa succede con un semplice messaggio tramite e-mail

“Proteggi foto e file con TotalDrive-Risparmia l ‘ 80% oggi stesso

Pieno

Buongiorno Felicegalluccio,

Il tuo spazio di archiviazione Cloud è pieno. Poiché hai superato il tuo piano di archiviazione, i tuoi documenti, contatti e dati del dispositivo non sono più salvati su Cloud e le tue foto e video non vengono caricati su Cloud Photos. Cloud Drive e le applicazioni compatibili con Cloud non sono aggiornate sui tuoi dispositivi.

Per continuare a utilizzare questi servizi Cloud, è necessario passa a Cloud+ o riducete la quantità di spazio di archiviazione che utilizzate.

Solo per un tempo limitato (Il regalo termina domani alle 23:59)

Ottieni ADESSO 50 GB aggiuntivi GRATUITAMENTE.

Il team Cloud“.

Di messaggio però ce n’è anche un altro e potrebbe essere ugualmente pericoloso per chi ci casca senza dare un’occhiata approfondita a quello che sta succedendo. Ecco il testo:

“Cloud

Il tuo metodo di pagamento è scaduto: aggiorna i tuoi dati di pagamento…

Se lo spazio di archiviazione cloud sta per esaurirsi, puoi aggiornare il tuo pacchetto.

Il tuo account cloud è stato disattivato

Non siamo riusciti a rinnovare il tuo abbonamento Cloud!

Senza spazio disponibile potresti non avere accesso ai tuoi dati e file.

Dettagli dell’ordine:

Abbonamento: 250GB

Prodotto: Archiviazione Cloud

Data di scadenza: Oggi

Senza spazio di archiviazione potresti non avere accesso ai tuoi file nel cloud.

Ultimo avvertimento: i tuoi dati verranno eliminati!

Il tuo account è stato bloccato. Tutte le tue foto e i tuoi video verranno eliminati oggi!

Aggiorna i dati di pagamento

Grazie per la tua fiducia

Cordiali saluti,

Cloud® Assistenza Clienti“.