Solo 120 euro per questo tablet Android su AliExpress

Il mercato dei tablet è tornato ad alzare la testa dopo anni di torpore e di grandi dubbi sulla sua fattibilità e crescita, anche grazie a aziende come Blackview, sempre pronte a sfornare prodotti di qualità in vendita al prezzo giusto, e farciti di tecnologia di ultima generazione. La promozione oggi disponibile su AliExpress è una delle migliori in assoluto e riduce di molto l’investimento che il consumatore deve sostenere in fase d’acquisto.

Il modello attualmente in offerta è il Blackview ZENO, un tablet che è caratterizzato prima di tutto da una batteria sufficientemente capiente, con i suoi 6000 mAh di capacità della batteria, più che sufficienti per riuscire ad utilizzarlo anche per lunghe giornate, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il sistema operativo è ovviamente Android, aggiornato alla versione 15, senza particolari personalizzazioni grafiche, il che permette sostanzialmente di godere quasi di una esperienza Android stock.

Il display è un IPS LCD da 8 pollici di diagonale, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona esperienza complessiva, soprattutto in termini di dettagli e nitidezza generale della riproduzione stessa. Il processore è forse il lato più debole dell’intero prodotto, essendo un Unisoc Tiger T615, octa-core con una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili con microSD, fortunatamente). Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori da 8 megapixel l’uno, di cui ovviamente un principale e un ultragrandangolare.

AliExpress, quale è il prezzo del tablet Blackview?

Il suo valore di listino sarebbe di 317,19 euro, una cifra più che bilanciata e in linea con quelli che potrebbero essere gli standard del prodotto stesso. Tuttavia, in questi giorni è stata attivata una interessante promozione che abbassa di molto il livello di spesa, precisamente parliamo di uno sconto del 61%, che permette in questo modo di arrivare a soli 121,65 euro. Per effettuare l’acquisto collegatevi subito qui.