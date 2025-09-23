Ad
Uno sconto da non perdere assolutamente di vista sull'acquisto del tablet Android su AliExpress.

scritto da Denis Dosi
Solo 120 euro per questo tablet Android su AliExpress

Il mercato dei tablet è tornato ad alzare la testa dopo anni di torpore e di grandi dubbi sulla sua fattibilità e crescita, anche grazie a aziende come Blackview, sempre pronte a sfornare prodotti di qualità in vendita al prezzo giusto, e farciti di tecnologia di ultima generazione. La promozione oggi disponibile su AliExpress è una delle migliori in assoluto e riduce di molto l’investimento che il consumatore deve sostenere in fase d’acquisto.

Il modello attualmente in offerta è il Blackview ZENO, un tablet che è caratterizzato prima di tutto da una batteria sufficientemente capiente, con i suoi 6000 mAh di capacità della batteria, più che sufficienti per riuscire ad utilizzarlo anche per lunghe giornate, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica. Il sistema operativo è ovviamente Android, aggiornato alla versione 15, senza particolari personalizzazioni grafiche, il che permette sostanzialmente di godere quasi di una esperienza Android stock.

Il display è un IPS LCD da 8 pollici di diagonale, più che sufficiente per riuscire a godere di una buona esperienza complessiva, soprattutto in termini di dettagli e nitidezza generale della riproduzione stessa. Il processore è forse il lato più debole dell’intero prodotto, essendo un Unisoc Tiger T615, octa-core con una configurazione che prevede 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibili con microSD, fortunatamente). Il comparto fotografico, infine, è composto da due sensori da 8 megapixel l’uno, di cui ovviamente un principale e un ultragrandangolare.

AliExpress, quale è il prezzo del tablet Blackview?

Il suo valore di listino sarebbe di 317,19 euro, una cifra più che bilanciata e in linea con quelli che potrebbero essere gli standard del prodotto stesso. Tuttavia, in questi giorni è stata attivata una interessante promozione che abbassa di molto il livello di spesa, precisamente parliamo di uno sconto del 61%, che permette in questo modo di arrivare a soli 121,65 euro. Per effettuare l’acquisto collegatevi subito qui.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

