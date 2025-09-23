Ray-Ban Meta: nuovi scenari per gli sviluppatori

La corsa all’innovazione dei dispositivi indossabili si arricchisce di una nuova tappa con l’annuncio di Meta. L’azienda ha deciso di aprire a terze parti le funzioni dei suoi Ray-Ban smart glasses. A tal proposito, l’azienda guidata da Mark Zuckerberg introduce il Wearable Device Access Toolkit. Si tratta di un pacchetto che consente agli sviluppatori di sperimentare direttamente con i sensori integrati negli occhiali. L’obiettivo è trasformare un accessorio di uso quotidiano in una piattaforma capace di ospitare applicazioni avanzate, dalle trasmissioni in diretta ai contenuti interattivi in contesti turistici e professionali.

Meta Ray-Ban: nuove prospettive per gli sviluppatori

Tale dispositivo ha già dimostrato di avere un proprio mercato. La prossima generazione, con display integrato, punta a consolidare tale successo. Ciò ampliando le applicazioni verso il gaming, il turismo e la produttività. Per gli sviluppatori significa poter contare su uno strumento in grado di supportare soluzioni a mani libere. In un’epoca in cui la convergenza tra hardware e software viene sempre più guidata dall’AI. Un esempio di tale strategia è Twitch. La piattaforma permetterà di trasmettere contenuti in prima persona. I laboratori di Disney Imagineering, invece, stanno sviluppando esperienze arricchite per i visitatori dei parchi.

Tale innovazione ha sollevato però dubbi riguardo privacy e sicurezza. A tal proposito, infatti, l’accesso a videocamere e microfoni comporta inevitabili interrogativi sul controllo dei dati. Meta garantisce che i permessi saranno gestiti dall’utente, ma l’evoluzione di tali tecnologie dovrà fare i conti con norme e sensibilità sociali che spesso si muovono più lentamente rispetto all’innovazione.

Il lancio non sarà immediato: Meta ha scelto un approccio graduale. Gli interessati possono iscriversi a una lista d’attesa e accedere a una versione preliminare entro la fine dell’anno. La distribuzione più ampia, che potrebbe portare i primi casi d’uso al grande pubblico, è prevista non prima del 2026. Non resta che attendere e scoprire le prossime evoluzioni per gli occhiali smart Meta Ray-Ban.