Rodatherm: impianto geotermico pilota sicuro ed efficiente

Sotto i piedi di chiunque, a qualunque latitudine, ribolle una riserva di calore terrestre che non conosce stagioni e non dipende dal cielo. È un’energia che resta silenziosa, nascosta negli strati profondi della Terra, e che raramente entra nelle nostre conversazioni quando si parla di futuro sostenibile. Solare ed eolico hanno da tempo conquistato la scena, lasciando alla geotermia il ruolo di sorella minore, quella un po’ trascurata. Ora, però, qualcosa sembra cambiare: un’azienda canadese ha deciso di riportarla sotto i riflettori con un’idea che prova a liberarla da cliché e limiti tecnici.

Energia geotermica continua con il nuovo sistema chiuso di Rodatherm

Rodatherm Energy Corporation, con sede in Alberta, ha ottenuto un finanziamento di 38 milioni di dollari per costruire nello Utah un impianto pilota diverso dal solito. L’obiettivo è semplice a parole e complesso nei fatti: dimostrare che si può produrre energia geotermica senza scavi invasivi né rischi ambientali. Il cuore del progetto è un circuito chiuso che ricorda quasi un grande termosifone sotterraneo. All’interno di tubazioni sigillate scorre un fluido che raccoglie il calore naturale della crosta terrestre e lo trasporta in superficie, pronto ad alimentare turbine senza toccare direttamente il sottosuolo.

Questa impostazione promette vantaggi evidenti. Nessuna fratturazione delle rocce, nessuna iniezione o estrazione di acqua, niente pericoli di contaminazione. Non solo: puntando sui bacini sedimentari, spesso ignorati perché considerati poco redditizi, si apre la possibilità di portare la geotermia in aree che finora non l’hanno mai presa in considerazione. Secondo l’azienda, il sistema è in grado di ridurre drasticamente l’uso di fluidi e aumentare l’efficienza fino al cinquanta per cento rispetto agli impianti tradizionali.

Ciò che più colpisce, però, è la stabilità. Laddove sole e vento restano alla mercé del tempo atmosferico, il calore terrestre non conosce interruzioni. È lì, sempre, pronto a garantire elettricità continua, affidabile e programmabile. Per chi immagina una rete energetica equilibrata, capace di sostenere la transizione senza scosse improvvise, questa costanza è un tesoro.

Il progetto nello Utah è ancora una prova, certo, ma la scommessa è ambiziosa: trasformare la geotermia da promessa marginale a protagonista silenziosa della rivoluzione energetica. Se funzionerà, forse tra qualche anno parleremo di lei con la stessa naturalezza con cui oggi parliamo di pannelli solari e turbine eoliche.