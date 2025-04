Nuovo progetto geotermico a Taiwan per supportare i data center e la produzione di chip

Google

Google ha annunciato un importante investimento in un impianto geotermico a Taiwan, destinato a fornire energia pulita ai suoi data center e ai processi legati allo sviluppo di chip per l’intelligenza artificiale. Il progetto rappresenta un passo concreto verso una strategia energetica che unisce sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.

Energia pulita per l’IA: oltre la sostenibilità

Sembra che l’iniziativa geotermica mira a coprire parte significativa del fabbisogno energetico di Google in Taiwan, con particolare attenzione ai carichi richiesti dai chip per l’intelligenza artificiale, notoriamente ad alta intensità energetica. L’obiettivo dell’azienda è andare oltre la semplice compensazione delle emissioni, sviluppando una filiera produttiva basata su fonti rinnovabili stabili e continue.

A differenza del solare e dell’eolico, l’energia geotermica garantisce una fornitura costante 24 ore su 24, rendendola ideale per l’alimentazione dei data center, dove l’affidabilità energetica è cruciale. Secondo Google, l’impianto consentirà di ridurre l’impatto ambientale delle operazioni di calcolo ad alta intensità, senza compromettere le prestazioni.

La scelta di investire a Taiwan non è casuale. L’isola è un hub fondamentale per l’industria globale dei semiconduttori, sede di realtà chiave come TSMC, e rappresenta un punto critico per l’intera catena produttiva dell’hardware AI. Google ha già una forte presenza in loco, e l’integrazione dell’energia geotermica punta a rendere l’intera infrastruttura più efficiente ed ecocompatibile.

Il nuovo progetto rientra nelle politiche ambientali di Google, che ha dichiarato l’intenzione di alimentare tutti i propri data center con energia a zero emissioni entro il 2030. Taiwan diventa così uno dei primi test per implementare questa strategia su larga scala.

L’investimento nel geotermico rappresenta un caso di studio per l’intero settore tecnologico, che si trova a gestire una crescente domanda energetica legata allo sviluppo e all’uso dei modelli di intelligenza artificiale. Iniziative come questa potrebbero influenzare altre big tech, spingendole a cercare soluzioni più stabili e sostenibili rispetto alle fonti rinnovabili intermittenti.

Google non ha comunicato l’esatta capacità dell’impianto, ma ha confermato che si tratta di un progetto a lungo termine, sviluppato in collaborazione con partner locali e autorità energetiche taiwanesi.

L’investimento di Google nell’energia geotermica a Taiwan segna un importante passo verso un’IA alimentata da fonti rinnovabili continue. In un contesto in cui i chip AI richiedono sempre più potenza, la combinazione tra sostenibilità e infrastruttura ad alte prestazioni potrebbe diventare un modello per l’intero settore.