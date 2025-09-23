Richiamo Citroen C3: nuovo stop a causa dei freni colpisce nuovamente Stellantis

Un nuovo scossone bello pesante per Stellantis. In Inghilterra è stata avviata una campagna di richiamo Citroen C3, compreso il modello C3 Aircross. Il difetto riguarda i veicoli con guida a destra, esclusi quindi i mercati continentali. Secondo quanto riferito, il gruppo pedaliera non rispetterebbe le specifiche previste. In parole semplici, il pedale del freno potrebbe staccarsi. Un rischio enorme che mette in discussione la sicurezza quotidiana. Un portavoce Citroen-Stellantis ha precisato che il sistema di frenata automatica di emergenza e il freno di stazionamento elettronico resterebbero operativi. Una consolazione che però non basta a placare i timori. Sono circa 1.100 i veicoli coinvolti. Per i proprietari è arrivato un ordine categorico: stop drive immediato.

Conseguenze e gestione del richiamo delle Citroen coinvolte

L’azienda ha annunciato auto sostitutive per i clienti interessati aventi le Citroen con le problematiche riscontrate. Nel frattempo le consegne della nuova Vauxhall Frontera sono state sospese. I modelli destinati al Regno Unito verranno trattenuti in attesa delle riparazioni. Non si parla invece di Fiat Grande Panda, che secondo Stellantis non sarebbe toccata dal problema. Una rassicurazione utile, seppur limitata. Alcuni clienti avrebbero già ottenuto un risarcimento di 250 sterline, segno che la casa automobilistica tenta di contenere le tensioni, anche se si tratta di una cifra alquanto misera per alcuni. Ora, quanta fiducia può resistere dopo l’ennesimo richiamo? Fosse il primo problema per Citroen e Stellantis sarebbe diverso, ma i problemi in questi due anni sono stati parecchi.

Stellantis è già infatti alle prese con i richiami legati agli airbag Takata, con stop drive estesi a livello europeo. A questo si somma la lunga ombra dei problemi ai motori PureTech, mai del tutto chiusi. La societò promette ora che entro metà ottobre la situazione verrà risolta. Basterà questo annuncio a rassicurare chi ha visto la propria auto bloccata all’improvviso? I clienti coinvolti vivono nell’incertezza, mentre la reputazione di un gruppo internazionale vacilla sotto il peso di scosse ripetute. Insomma parliamo di problemi al freno delle Citroen, non di una bazzecola. Stellantis parla di soluzioni rapide, ma l’attesa rimane lunga e carica di tensione e lo stress aumenta per il dubbio di non saper che fare metro la situazione vien risolta.