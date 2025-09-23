Xbox Game Pass, ad ottobre 8 giochi in arrivo

Il colosso americano Microsoft si appresta ad annunciare in veste ufficiale tanti nuovi videogiochi per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Nonostante siamo ancora a fine settembre, però, sono da poco emersi in rete i nomi dei videogiochi che arriveranno sul catalogo a partire dal mese prossimo. Per il momento non ci sono conferma ufficiali da parte dell’azienda di tutti i titoli, ma sembra che già quelli emersi stupiranno gli utenti. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, ecco i nomi dei videogiochi inclusi ad ottobre

Siamo ancora a settembre, eppure sono già emersi in rete i nomi di alcuni dei videogiochi che arriveranno ufficialmente sul catalogo di Xbox Game Pass durare il mese di ottobre. Come già accennato in apertura, per il momento sono stati svelati soltanto i nomi di alcuni dei titoli in arrivo, con anche le rispettive date di uscita. Nel corso dei prossimi giorni arriveranno sicuramente nuovi dettagli riguardanti anche gli altri videogiochi in uscita.

Xbox Game Pass – videogiochi in arrivo ad ottobre

Little Rocket Lab – in arrivo a partire dal 7 ottobre 2025

SOPA – Tale of the Stolen Potato – in arrivo a partire dal 7 ottobre 2025

Ball x Pit – in arrivo a partire dal 15 ottobre 2025

Keeper – in arrivo a partire dal 17 ottobre 2025

Ninja Gaiden 4 – in arrivo a partire dal 21 ottobre 2025

Bounty Star – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025

Moonlighter 2 – in arrivo a partire dal 23 ottobre 2025

The Outer Worlds 2 – in arrivo a partire dal 29 ottobre 2025

Come già detto, per il momento sono emersi solo i nomi di questi otto videogiochi in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass. Ci aspettiamo sicuramente nuove informazioni da parte di Microsoft nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo comunque che l’azienda propone sempre tanti titoli di rilievo non solo per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, ma anche per gli altri utenti su Xbox Store.