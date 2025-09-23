Ad
martedì, Settembre 23, 2025
Expert OFFERTE ASSURDE: promo uniche per un risparmio superiore

Expert propone occasioni raffinate e convenienti per arricchire ogni ambiente domestico e offrire strumenti funzionali anche alla cura personale.

Expert è un luogo particolare, magico, che si tratti di virtuale o reale. Gli sconti sono tanti, i prezzi vengono ribassati al massimo e i numeri scendono al minimo. Tutto quel che si cerca è qui, dai device più piccoli e smart lanciati di recente, agli elettrometrici più unici che lasciano ogni ospite a bocca aperta. Expert sa quello che fa, sa cosa proporre e crea un volantino che sembra un libro di fiabe dove ogni prodotto è un incantesimo, un principe che salva dallo sporco, un forno che cuoce prelibatezze. Cosa c’è di meglio al momento in giro? Assolutamente niente!

Expert: impossibile restare a mani vuote

Tra le proposte di Expert si fa notare il G3 Ferrari G10033, tostapane che trasforma il risveglio in un momento piacevole, disponibile a 26,90 euro. Alla cura personale pensa invece il Panasonic ER-GN30-K503, rifinitore pratico a batteria offerto a soli 11,90 euro, insieme al Rowenta SF1810, piastra capelli a due temperature in elegante nero e argento, a 18,90 euro. Passando ai grandi elettrodomestici, l’affidabilità del Hisense RT488N4DC2, frigorifero, si incontra con il prezzo di 499 euro, mentre la lavatrice Haier I-Pro Series 5 HW80-B14959EU1 da 8 kg si distingue con la sua tecnologia a 424,15 euro.

Expert propone inoltre l’LG RH10V9AV4W, asciugatrice con pompa di calore dual inverter da 10 kg, in classe C, offerta a 799 euro. E per chi ricerca spazi generosi e innovazione spinta, Expert presenta il Samsung Frigorifero Side by Side AI Air•Space AI Serie AI Home Classe D al prezzo di 1899 euro. È così che Expert si conferma un punto di riferimento per chi desidera qualità, praticità e stile nello stesso acquisto.

