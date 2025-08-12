Officine francesi contro gli airbag Takata

Lo scandalo degli airbag Takata sta generando nuove tensioni in Francia. Diverse officine hanno deciso di non accettare vetture che montano ancora questi dispositivi difettosi. La scelta è partita dalla rete di centri Speedy, che ora richiede ai clienti un certificato ufficiale di sostituzione prima di qualsiasi intervento. Senza tale documento, l’auto non verrà nemmeno sottoposta alla manutenzione ordinaria.

Speedy motiva la decisione con la volontà di proteggere i propri meccanici e la sicurezza stradale in generale. L’azienda ricorda anche che spetta ai proprietari verificare se il loro veicolo è stato richiamato dal produttore per il problema Takata. Il rifiuto non riguarda solo riparazioni complesse, ma anche controlli di routine. Una politica che sta già attirando l’attenzione di altre realtà del settore.

Il modello francese e l’effetto domino Takata

Il governo francese ha espresso più volte la necessità di accelerare le sostituzioni. Gli airbag Takata, infatti, possono esplodere in modo anomalo, rilasciando frammenti metallici e provocando gravi ferite. In passato, il difetto ha causato incidenti mortali in vari Paesi. Per questo motivo, le autorità continuano a fare pressione sulle case automobilistiche affinché intervengano con urgenza.

La dura linea francese potrebbe presto varcare i confini nazionali. Secondo il settimanale L’Argus, anche Norauto applica una politica di rifiuto in alcuni casi, evitando interventi che comportino manipolazioni dirette o indirette degli airbag Takata. Altri operatori starebbero valutando misure simili, temendo i rischi per il personale e per i clienti.

Per ora, la Francia appare come il laboratorio di questa nuova strategia di tutela. Ma la tendenza a richiedere la sostituzione preventiva dei componenti difettosi potrebbe estendersi rapidamente. L’aumento della consapevolezza pubblica, unito alle campagne governative, sta creando un contesto in cui l’accesso ai servizi di assistenza diventerà subordinato alla messa in sicurezza del veicolo.

Gli automobilisti francesi, e forse presto quelli di altri Paesi europei, si trovano quindi di fronte a una scelta netta. Sostituire l’airbag Takata difettoso non sarà più solo un consiglio, ma una condizione obbligatoria per continuare a usufruire della rete di assistenza. Una misura che, se adottata su larga scala, potrebbe accelerare drasticamente la scomparsa di questi dispositivi pericolosi dalle strade.