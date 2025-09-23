Realme GT 8 e GT Pro, ecco qiando arriveranno ufficialmente

A quanto pare il produttore tech Realme sta per portare in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Ci stiamo riferendo ai prossimi Realme GT8 e Realme GT8 Pro. Fino ad ora non avevamo conferme da parte dell’azienda ma ora è ufficiale. Questa nuova serie arriverà ufficialmente inizialmente per il mercato cinese durante il mese di ottobre 2025.

Realme annuncerà i nuovi top di gamma della serie Realme GT8 ad ottobre 2025

Il produttore tech Realme annuncerà a breve la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Come già detto, ci stiamo riferendo alla serie top di gamma Realme GT8. L’azienda ha confermato in queste ore tramite alcuni teaser il suo arrivo imminente sul mercato. Il debutto ufficiale è infatti già previsto per il prossimo mese, anche se per il momento l’azienda non ha comunicato una data precisa. Sono comunque già partiti i pre-ordini.

Secondo quanto è emerso in queste settimane, la nuova serie sarà composta almeno da due modelli, ovvero i nuovi Realme GT8 e Realme GT8 Pro. Quest’ultimo sarà sicuramente il modello più prestante. Secondo gli ultimi rumors, questo modello potrà vantare la presenza di un display con una diagonale piuttosto ampia pari a 6.78 pollici. Attorno allo schermo i bordi saranno piatti e le cornici saranno estremamente sottili.

Anche dal punto di vista fotografico questo modello dovrebbe stupire. Il modulo fotografico dovrebbe infatti comprendere non solo un sensore fotografico principale da 50 MP, ma anche una lente periscopica da ben 200 MP. All’appello non dovrebbe neanche mancare un sensore ultra grandangolare. Un’altra caratteristica degna di nota sarà poi una batteria davvero enorme. Si parla infatti di una batteria con una capienza pari ad addirittura 8000 mah. Questa dovrebbe garantire dei risultati mai visti fino ad ora .

Per il momento non ci resta che attendere ulteriori teaser da parte dell’azienda.