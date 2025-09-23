Google Tasks si arricchisce: arriva la gestione delle scadenze

Google Tasks

Chi usa Google Tasks sa quanto possa essere comodo avere tutte le attività in un unico posto. Finora, l’app permetteva di creare elenchi, aggiungere note o promemoria, e sincronizzare tutto con Google Calendar. Ma mancava un dettaglio fondamentale: poter assegnare una scadenza precisa a ciascuna attività. Presto questo cambierà, rendendo l’app ancora più utile per chi vuole pianificare le giornate senza stress.

Immagina di dover completare una relazione per lavoro entro venerdì. Con la nuova funzione, potrai impostare direttamente quella data di scadenza e, con un solo sguardo, capire immediatamente quali attività richiedono attenzione immediata e quali possono aspettare. È un piccolo cambiamento, ma può rivoluzionare il modo in cui organizzi il tempo, evitando che qualcosa scivoli nel dimenticatoio.

Cosa cambierà concretamente

Al momento, la novità è in fase di sviluppo: la data di scadenza si potrà aggiungere modificando i task già esistenti, mentre in futuro sarà possibile inserirla anche mentre crei una nuova attività. Le scadenze non compariranno nell’elenco principale per non appesantire la visualizzazione, ma saranno visibili nei dettagli di ogni task, così avrai sempre tutto sotto controllo senza perdere nulla di vista.

Questo aggiornamento non riguarda solo chi usa l’app per lavoro. Anche chi organizza la propria vita quotidiana, dallo studio alla gestione della casa, potrà trarne vantaggio: basta un’occhiata per capire quali attività richiedono azione immediata, quali possono essere posticipate e quali sono completate. In un mondo così frenetico, organizzarsi a volte può fare la differenza non solo per risparmiare tempo ma anche e soprattutto per sentirne meno il peso.

Non c’è ancora una data ufficiale di rilascio, ma chi utilizza regolarmente Google Tasks potrà presto approfittare di questo strumento per ottimizzare tempo, organizzazione e produttività. Una piccola aggiunta, insomma, che può cambiare molto la vita di chi vuole avere tutto sotto controllo senza troppo stress.