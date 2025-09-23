Oppo Find X9, ultime conferme prima del debutto ufficiale

Sappiamo ormai da tempo che il produttore tech Oppo presenterá in veste ufficiale sul mercato a breve i suoi nuovi smartphone di punta. Si tratta dei prossimi Oppo Find X9 e saranno annunciati ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 16 ottobre 2025. Nonostante manchi quindi poco tempo, l’azienda ha comunque confermato ufficialmente diverse caratteristiche di questi nuovi dispositivi.

Oppo Find X9, ultime conferme da parte dell’azienda prima del debutto

Il produttore tech Oppo ha da poco confermato ufficialmente alcune caratteristiche della prossima serie di smartphone top di gamma . Come già accennato in apertura, si tratta dei prossimi Oppo Find X9, i quali saranno annunciati ufficialmente durante un evento che si terrà il prossimo 16 ottobre 2025.

L’azienda, in particolare, ha da poco confermato che a bordo sarà presente la nuova interfaccia utente. Si tratta della nuova interfaccia denominata ColorOS 16. Quest’ultima sarà annunciata ufficialmente durante la giornata del 15 ottobre 2025 e si baserà sull’ultima release software di casa Google, ovvero Android 16. Le novità introdotte dovrebbero essere diversi, ma per il momento non sappiamo quali sorprese ci riserverà. Questa nuova interfaccia, comunque, sarà resa disponibile anche su altri dispositivi, fra cui OnePlus 15, OnePlus Ace 6 e Oppo Pad 5.

Oltre a questo, comunque, l’azienda ha anche confermato altre caratteristiche. Oppo ha infatti confermato che i nuovi top di gamma Oppo Find X9 saranno alimentati da uno degli ultimi processori di casa MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 9500 con anche la nuova tecnologia di Oppo, la Trinity Engine. Sono state inoltre rivelate alcune informazioni sulla batteria. Il modello base, cioè Oppo Find X9, potrà contare sulla presenza di una batteria da 7025 mah. Il fratello maggiore Oppo Find X9 Pro, invece, potrà contare su una batteria con una capienza pari a 7500 mah.

Con l’avvicinarsi del debutto ufficiale del 16 ottobre 2025, è comunque probabile che arriveranno nuove informazioni di rilievo.