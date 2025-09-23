Ad
martedì, Settembre 23, 2025
martedì, Settembre 23, 2025
NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

Kena Mobile Promo Rush 130: 230 giga e primo mese gratis

Kena Mobile rende TIM orgogliosa con la sua promo che oggi è una delle migliori in assoluto nel panorama mobile italiano

scritto da Felice Galluccio
Kena Mobile Promo Rush 130: 230 giga e primo mese gratis

Il mondo delle offerte mobile continua ad arricchirsi di proposte pensate per attrarre nuovi clienti, e Kena Mobile non resta a guardare. Il gestore virtuale di TIM ha lanciato la Promo Rush 130, una tariffa che punta su un prezzo competitivo, una dotazione generosa di giga e un vantaggio immediato: il primo mese gratuito. Una scelta mirata per convincere chi sta valutando di abbandonare il proprio operatore per passare a una soluzione più conveniente.

Cosa offre Promo Rush 130: tanti giga e costi ridotti

La Promo Rush 130 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e ben 230 giga di traffico dati in 4G. Il tutto al costo di 6,99 € al mese, importo che rimane invariato anche dopo il periodo promozionale. Grazie al primo mese gratis, chi attiva l’offerta ha la possibilità di testare la rete e la qualità del servizio senza dover pagare subito, un incentivo interessante per chi è indeciso.

Anche la consegna della SIM è gratuita, eliminando così un ulteriore costo di ingresso. Una volta ricevuta la SIM, basta attivarla e iniziare a navigare: i 230 giga inclusi permettono di utilizzare lo smartphone per streaming video, social network, lavoro da remoto e gaming online senza preoccupazioni di superare la soglia mensile.

A chi è dedicata e perché conviene

Promo Rush 130 è riservata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali, una strategia comune per attrarre utenti che vogliono cambiare gestore mantenendo il proprio numero. La possibilità di avere un pacchetto così ampio a un prezzo sotto i 7 € mensili rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi utilizza molti giga ogni mese.

Con questa offerta, Kena Mobile rafforza la sua posizione nel mercato delle tariffe low-cost, offrendo un mix di convenienza, affidabilità della rete TIM e trasparenza nei costi. Un’opzione che merita attenzione per chi desidera un piano ricco di traffico dati, senza rinunciare a chiamate e messaggi illimitati, e con la comodità del primo mese gratuito.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!