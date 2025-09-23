Kena Mobile Promo Rush 130: 230 giga e primo mese gratis

Il mondo delle offerte mobile continua ad arricchirsi di proposte pensate per attrarre nuovi clienti, e Kena Mobile non resta a guardare. Il gestore virtuale di TIM ha lanciato la Promo Rush 130, una tariffa che punta su un prezzo competitivo, una dotazione generosa di giga e un vantaggio immediato: il primo mese gratuito. Una scelta mirata per convincere chi sta valutando di abbandonare il proprio operatore per passare a una soluzione più conveniente.

Cosa offre Promo Rush 130: tanti giga e costi ridotti

La Promo Rush 130 include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e ben 230 giga di traffico dati in 4G. Il tutto al costo di 6,99 € al mese, importo che rimane invariato anche dopo il periodo promozionale. Grazie al primo mese gratis, chi attiva l’offerta ha la possibilità di testare la rete e la qualità del servizio senza dover pagare subito, un incentivo interessante per chi è indeciso.

Anche la consegna della SIM è gratuita, eliminando così un ulteriore costo di ingresso. Una volta ricevuta la SIM, basta attivarla e iniziare a navigare: i 230 giga inclusi permettono di utilizzare lo smartphone per streaming video, social network, lavoro da remoto e gaming online senza preoccupazioni di superare la soglia mensile.

A chi è dedicata e perché conviene

Promo Rush 130 è riservata a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali, una strategia comune per attrarre utenti che vogliono cambiare gestore mantenendo il proprio numero. La possibilità di avere un pacchetto così ampio a un prezzo sotto i 7 € mensili rappresenta un vantaggio concreto, soprattutto per chi utilizza molti giga ogni mese.

Con questa offerta, Kena Mobile rafforza la sua posizione nel mercato delle tariffe low-cost, offrendo un mix di convenienza, affidabilità della rete TIM e trasparenza nei costi. Un’opzione che merita attenzione per chi desidera un piano ricco di traffico dati, senza rinunciare a chiamate e messaggi illimitati, e con la comodità del primo mese gratuito.