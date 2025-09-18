Kena, continua promo SHOCK da 4,99 euro

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a puntare sulle sue offerte più vantaggiose. Una di queste è quella denominata Kena 4,99 Special 150 GB. Si tratta di un’offerta che è disponibile all’attivazione soltanto in una pagina dedicata del sito dell’operatore. Per il momento, l’offerta sembra che sarà disponibile fino a nuova comunicazione da parte dell’operatore telefonico, dato che non è presente nessuna data di scadenza.

Kena Mobile continua a proporre la super offerta Kena 4,99 Special 150

Nello specifico, con Kena 4,99 Special 150 GB gli utenti potranno avere accesso ogni mese ad un bundle estremamente ricco. Ogni mese saranno infatti inclusi fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, nel bundle sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Come suggerisce anche il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere per avere questa offerta sarà pari a 4,99 euro al mese.

Ci troviamo dunque di fronte ad una delle offerte di rete mobile più convenienti dell’operatore virtuale Kena Mobile. Si tratta però di un’offerta che non è rivolta a tutti. La potranno infatti attivare soltanto i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Ve li elenchiamo qui di seguito.

Iliad, Lycamobile, CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.