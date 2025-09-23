OPS! Mobile Special 300 GB: la super offerta per chi cambia gestore

Tra i gestori virtuali che stanno guadagnando spazio nel mercato italiano, OPS! Mobile si distingue con una proposta molto interessante per chi vuole tanti giga a un prezzo fisso. La nuova OPS Special 300 GB è un’offerta completa, pensata per chi ha un utilizzo intensivo di internet e desidera una soluzione trasparente e conveniente.

Cosa include OPS Special 300 GB

La caratteristica principale di questa tariffa è la grande quantità di dati: 300 GB in 4G ogni mese, suddivisi in 150 GB di base più altri 150 GB offerti come bonus da OPS! Mobile. Questa dotazione è ideale per chi utilizza lo smartphone per streaming video, lavoro da remoto, download pesanti o hotspot.

Oltre ai giga, la promo garantisce minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 SMS, così da offrire un pacchetto completo per comunicare senza limiti. Il costo mensile è di 9,99 €, bloccato per sempre, una sicurezza per chi teme aumenti futuri.

Attivazione veloce e vincoli minimi

OPS Special 300 GB è dedicata a chi porta il proprio numero in OPS! Mobile, con l’unica eccezione per i clienti Vodafone, che non possono attivarla. Tutti gli altri utenti, indipendentemente dal gestore di provenienza, possono accedere all’offerta e mantenere il proprio numero.

L’attivazione è rapida e si può completare esclusivamente tramite SPID, garantendo un processo sicuro e digitale. Il costo iniziale è di 9,90 € una tantum, che comprende anche la spedizione gratuita della SIM a domicilio.

Perché scegliere OPS Special 300 GB

Questa soluzione si posiziona come una delle più generose nel panorama dei gestori virtuali: con 300 GB complessivi, minuti illimitati e prezzo stabile nel tempo, diventa una scelta strategica per chi consuma molti dati e vuole un piano semplice. La combinazione di attivazione rapida, costi chiari e assenza di vincoli aggiuntivi rende OPS Special 300 GB una delle offerte più competitive del momento per chi desidera cambiare operatore e avere a disposizione un pacchetto davvero ricco.