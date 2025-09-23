Google Discover: nuovo tasto segui e contenuti da X, YouTube e Instagram

Perché non lo sapesse durante l’esperienza d’uso mobile di Google Chrome quando si apre una nuova scheda all’interno di quest’ultima oltre alla navigazione legata ai siti preferiti più in basso appare la feed di Google Discover, quest’ultima è rappresentata da una serie di notizie che Google ci propone analizzando i nostri interessi e la tipologia di pagine sulle quali navighiamo più spesso, di conseguenza Google ci propone una serie di contenuti personalizzati che servono a stuzzicare la nostra curiosità e farci rimanere aggiornati sulle ultime novità all’interno di questi temi.

Al pari di tutte le altre piattaforme, anche Google Discover gode di tutta una campagna di aggiornamenti che Google ovviamente inserisce per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti, proprio per questo oggi vi raccontiamo dell’ultima novità in arrivo per Google Discover che sicuramente andrà a migliorare l’esperienza per tutti quanti.

Feed migliorata

D’ora in avanti la feed Discover non soltanto conterrà notizie prese dal web ma anche post in arrivo direttamente dai social network come Instagram o X, in aggiunta saranno presenti anche video brevi in arrivo direttamente da YouTube shorts, come se non bastasse sarà possibile godere di un nuovo tasto segui che ci consentirà di ricevere sempre gli aggiornamenti in arrivo direttamente da pagine specifiche o da creatori di contenuti specifici che verranno riproposti all’interno della nostra feed Discover.

Si tratta di un passo in avanti decisamente importante che mira a trasformare la piattaforma in ciò che aveva pensato Google fin dall’inizio, un aggregatore a 360° di notizie pensate e scelte in base ai nostri interessi, tutto ciò comincerà ad arrivare già a partire dalle prossime settimane in modo graduale, come da sempre ci ha abituati Google, in futuro tutto ciò ovviamente diventerà un vero e proprio standard per tutti quanti, si tratta ovviamente di un passo in avanti, non indifferente che renderà l’esperienza d’uso più completa.