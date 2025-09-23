Ad
martedì, Settembre 23, 2025
AliExpress, gli sconti sono FUORI di TESTA oggi

Nuove occasioni con prezzi sempre più bassi solo su AliExpress.

scritto da Denis Dosi
AliExpress è sempre pronta a garantire il massimo risparmio possibile per tutti gli utenti che vogliono effettivamente raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con prezzi sempre più bassi e convenienti, attivati su prodotti qualitativamente elevati e capaci di garantire una resa di eccezionale qualità. Le occasioni si sprecano con la possibilità inoltre di ricevere la merce a domicilio entro poco tempo, e senza costi aggiuntivi di alcun tipo, essendo la spedizione completamente gratuita.

AliExpress, quali sono i nuovi sconti speciali

  • SZUK Mini Aspirapolvere per auto Aspirapolvere senza fili Macchina per la pulizia Aspirapolvere portatile portatile ad aspirazione potente per auto – PREZZO: 16,86 euro al posto di 30 euro – LINK.
  • Caricabatteria per auto a 7 fasi al litio 12V 6A 24V 3A Touch Screen riparazione alimentazione ricarica display LCD digitale al piombo acido bagnato – PREZZO: 29 euro al posto di 61 euro – LINK.
  • Tastiera wireless Bluetooth Mouse per tablet IOS Android Windows per iPad Air Mini Pro Tastiera russa spagnola coreana Portogallo – PREZZO:  5 euro al posto di 18 euro (offerta benvenuto) – LINK.
  • 220V Elettrico Idropulitrice Ad Alta Pressione 390L/min Efficiente Auto Giardino Pulizia Pistola Ad Acqua Spray Kit Detergente Per Pavimenti Per La Casa Irrigazione – PREZZO: 51 euro al posto di 113 euro – LINK.
  • CENRR 9998000PA Mini Aspirapolvere per auto Forte aspirazione Tenuto in mano Potente aspirapolvere per auto senza fili Tenuto in mano Aspirapolvere portatile – PREZZO: 17 euro al posto di 40 euro – LINK.
  • Originale QKZ AK6 In Ear Auricolare 6 Unità Driver Dinamica Cuffie Con Microfono Stereo Sport HIFI Subwoofer Auricolare Monitor Auricolari – PREZZO: 1 euro al posto di 6,02 euro (offerta benvenuto) – LINK.
  • Supporto per staffa per impugnatura per gamepad per Nintendo Switch JoyCon Controller Supporto per staffa per impugnatura in plastica – PREZZO: 1 euro al posto di 6 euro (offerta benvenuto) – LINK.
  • Xiaomi Mijia Occhiali da sole quadrati classici TAC Lenti polarizzate Occhiali Retro Light Frame Protezione UV senza viti Driver Donna Uomo – PREZZO: 10 euro al posto di 26 euro – LINK.

Codici sconto Aliexpress:

TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.

