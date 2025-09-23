WindTre, con la nuova promo hai a disposizione 200 giga e minuti illimitati a soli 7,99 € al mese

WindTre ha in serbo per gli utenti una promozione telefonica davvero folle.

La tariffa in questione permetterà di navigare alla massima velocità anche in UE e ha fatto del tutto impazzire agli utenti.

La nuova promo di WindTre prevede la possibilità di ricevere 200 giga di Internet alla massima velocità disponibile con 5G, minuti illimitati, 50 SMS, 10, un giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e la spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo è di soli 7,99 € al mese per tutti gli utenti provenienti da Iliad, CoopVoce e Poste Mobile.

WindTre: le altre tariffe telefoniche dell’operatore

WindTre però offre anche altre promozioni telefoniche agli utenti, che non potranno fare a meno di attivarle per la qualità dei servizi e per i prezzi accessibili.

Ad esempio, la promo passa a WindTre permette ai clienti provenienti da Iliad, Fastweb e altri operatori di ottenere giga illimitati con il 5G, di cui 200 in full Speed, minuti illimitati, 50 SMS, 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e la spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo è di 9,99 € al mese.

Per i clienti che abbiano invece la necessità di attivare un nuovo numero, l’operatore mette a disposizione 200 giga alla massima velocità disponibile con 5G, minuti illimitati, 50 SMS, 12,6 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e la spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. In questo caso il costo è di 9,99 € al mese.

Sono disponibili anche importanti offerte per alcune categorie, come per i ragazzi under 14 che avranno 150 giga con 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 8,9 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea, servizi protezione minori incluso e la spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo è di 6,99 € al mese.

Infine, per gli under 30 e per gli over 65, WindTre Offre 200 giga con tecnologia 5G, minuti illimitati, 200 SMS, 12,60 giga extra da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea e spedizione della Sim gratuita in tutta Italia. Il costo è di 9,99 € al mese.