Tesla Cybertruck: arriva l’addio definitivo per una variante

È passato ormai decisamente tanto tempo dall’introduzione sul mercato di Tesla Cybertruck, il pickup elettrico di grandi dimensioni è arrivato sul mercato, seguito da tante promesse che però a quanto pare non sono state propriamente mantenute soprattutto in termini di vendite, la vettura infatti sotto certi aspetti ha deluso le aspettative dell’azienda e c’è chi addirittura parla di un flop colossale, inizialmente infatti la società pensava che le vendite sarebbero state talmente elevate che Tesla sarebbe riuscita a evadere tutti gli ordini sono nel corso di anni, la situazione di oggi a quanto pare è diametralmente diversa, le vendite sono state scarse e in generale l’interesse dei consumatori non è elevato, probabilmente a causa del prezzo decisamente importante che secondo molti non vale l’acquisto effettuato.

Addio alla versione base

Proprio per cercare di scuotere le vendite di questo modello di auto, Tesla qualche mese fa, nello specifico ad aprile, aveva deciso di lanciare un modello base che in cambio di una abbassamento di prezzo di circa 10.000 $, dunque un prezzo di partenza di 69.000 $, portava ad avere qualche rinuncia sul piano sia delle caratteristiche tecniche che della dotazione di bordo, mancava ad esempio la trazione integrale in cambio della semplice trazione posteriore e anche la dotazione di bordo era decisamente limitata, anche le sospensioni pneumatiche erano assenti il tutto per cercare di contenere i costi.

La versione base dunque rappresentava un passo indietro che secondo Tesla avrebbe potuto spingere gli acquirenti ad effettuare l’acquisto visto il prezzo più basso, così non è stato, tutti a me infatti giudicato le rinunce tecniche eccessive per uno sconto di appena 10.000 € sul modello standard, ecco dunque che dopo nemmeno un anno Tesla ha deciso di rimuovere questa variante super base dal proprio configuratore, dunque il primo modello acquistabile torna ad essere la variante standard ad un prezzo di 79.900 $.