Aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL su Amazon con un folle sconto del 42%

Avete mai sentito parlare della Rowenta Compact Power XXL? E’ un’aspirapolvere senza sacco e con capacità di 2.5 Litri che consente di pulire nel migliore dei modi gli ambienti della casa e non solo. Con una potenza di 900 W rende più semplici anche le pulizie più difficili da portare a termine.

Nello specifico, questo modello a marchio Rowenta offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto. Oggi potete acquistarlo risparmiando sul prezzo di listino grazie a uno sconto disponibile sulla pagina web di Amazon.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Rowenta Compact Power XXL oggi in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, questo modello a marchio Rowenta offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto.

Tra i tanti punti di forza di questa aspirapolvere non possiamo non porre l’attenzione sulla capacità XXL. Il contenitore raccogli polvere da 2,5L è facile da rimuovere e permette un maggiore livello di autonomia, capienza e la massima praticità per una pulizia profonda. Oltre a ciò, parliamo di una soluzione senza sacco con un un ampio raggio d’azione. Nello specifico, la Rowenta Compact Power XXL dispone di un cavo di 6,20 metri di lunghezza che permettono la copertura di grandi superfici, fino a 8,80 metri, senza dover cambiare presa di corrente.

Perché sceglierlo, dunque? La risposta, giunti a questo punto dovrebbe già essere del tutto chiara. Aggiungiamo, però, che il design salvaspazio consente di riporre l’aspirapolvere con facilità e offre un’ottima manovrabilità. Inoltre, il contenitore raccogli polvere è progettato in modo da essere facile da estrarre e veloce da pulire. Approfittate subito dello sconto Amazon per acquistare la Rowenta Compact Power XXL a soli 94,99 euro anziché 164,99.