martedì, Settembre 23, 2025
martedì, Settembre 23, 2025
Aspirapolvere Rowenta Compact Power XXL su Amazon con un folle sconto del 42%

Con una potenza di 900 W rende più semplici anche le pulizie più difficili da portare a termine.

rowenta

Avete mai sentito parlare della Rowenta Compact Power XXL? E' un'aspirapolvere senza sacco e con capacità di 2.5 Litri che consente di pulire nel migliore dei modi gli ambienti della casa e non solo. Con una potenza di 900 W rende più semplici anche le pulizie più difficili da portare a termine.

Nello specifico, questo modello a marchio Rowenta offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto.

Rowenta Compact Power XXL oggi in offerta su Amazon

Come anticipato in apertura, questo modello a marchio Rowenta offre una pulizia dai risultati eccezionali con un motore da 900 W a basso consumo e un design compatto.

Tra i tanti punti di forza di questa aspirapolvere non possiamo non porre l'attenzione sulla capacità XXL. Il contenitore raccogli polvere da 2,5L è facile da rimuovere e permette un maggiore livello di autonomia, capienza e la massima praticità per una pulizia profonda. Oltre a ciò, parliamo di una soluzione senza sacco con un un ampio raggio d'azione. Nello specifico, la Rowenta Compact Power XXL dispone di un cavo di 6,20 metri di lunghezza che permettono la copertura di grandi superfici, fino a 8,80 metri, senza dover cambiare presa di corrente.

Rowenta Compact Power XXL Aspirapolvere Senza Sacco, Capacità 2.5 Litri, Potenza 900 W, Sistema di Filtraggio a 3 Livelli, Aspirapolvere Potente e Facile da Pulire, 2 Accessori, RO4B23
Rowenta Compact Power XXL Aspirapolvere Senza Sacco, Capacità 2.5 Litri, Potenza 900 W, Sistema di Filtraggio a 3 Livelli, Aspirapolvere Potente e Facile da Pulire, 2 Accessori, RO4B23
    Il design salvaspazio consente di riporre l'aspirapolvere con facilità e offre un'ottima manovrabilità. Inoltre, il contenitore raccogli polvere è progettato in modo da essere facile da estrarre e veloce da pulire.

